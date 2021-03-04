"الصحة العالمية" تعلن عن عودة انتشار فيروس كورونا في وسط وشرق أوروبا

قالت: بعد مرور أكثر من عام لا ينبغي أن تكون أنظمتنا الصحية في هذا الوضع

قال رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا هانز كلوج: إن وسط وشرق أوروبا يشهدان عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا، وارتفاع حالات الإصابة الجديدة في العديد من دول غرب أوروبا.

وأضاف هانز كلوج للصحفيين، اليوم الخميس: "إن منظمة الصحة العالمية تشهد عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في وسط وشرق أوروبا، فضلا عن ارتفاع حالات الإصابة الجديدة في العديد من دول غرب أوروبا"، وفق "روسيا اليوم".

وتابع "كلوج" قائلاً: "إن ما تشهده مستشفياتنا والطواقم الطبية من ضغط مستمر (جراء الوباء) ألا يقابل بأعمال تضامن وتعاون طبي بين جيراننا الأوروبيين. ومع ذلك، بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء، لا ينبغي أن تكون أنظمتنا الصحية في هذا الوضع".