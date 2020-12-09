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"الزهراني" يدشن بوابة رقمية لاستقبال المبادرات الريادية لملتقى مكة

تحت شعار "الليث نحو العالم الرقمي"

دشّن محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، في مقر المحافظة، بوابة الليث الرقمية، تحت شعار: "الليث نحو العالم الرقمي".

وتهدف البوابة الإلكترونية، لاستقبال المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي، تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"، ويتم تنفيذها بالتعاون مع جهات عدة لمشاركة الجهات الحكومية والأهلية وأفراد المجتمع.

وقال محافظ الليث خلال مراسم التدشين: إن البوابة الرقمية ستكون محطة رقمية شاهدة؛ لما تتميز به محافظة الليث والمراكز والقرى التابعة لها، وسيتم العمل على تطويرها بشكل مستمر لتحقيق الأهداف المأمولة لتمكن المواطن والمقيم والزائر والحاج والمعتمر للاطلاع على محافظة الليث من جميع الجوانب الخدمية والإدارية والصحية والصناعية والتعليمية والبيئة والسياحية، وغيرها من المقومات التي تمتاز بها محافظة الليث.

وتناولت البوابة الرقمية التي تهدف لتسخير البحث والابتكار وتطبيقه، مواجهة التحديات البيئية والصحية والصناعية والإدارية والاجتماعية بمحافظة الليث والمراكز والقرى التابعة لها عبر منصة إلكترونية تعني بتقديم حلول تقنية ورقمية وابتكارية؛ لتكون منصة رقمية يقدم فيها الباحثون والمبتكرون الحلول العلمية المبتكرة التي من شأنها تطوير المنظومة الرقمية بمحافظة الليث.

وخصص لها ثلاث جوائز قيمة لثلاثة فائزين، يتم اختيارهم من لجنة مختصة.


ويتميز الفائز الأول بجائزة قيمة وتوثيق المبادرة ونشرها، بالإضافة لترشحه للمنافسة على مستوى المنطقة. والفائزان الثاني والثالث يحصل كل منهما على جائزة قيمة بالإضافة لتوثيق المبادرة ونشرها.

وأكد محافظ الليث أن البوابة ستمكن كل الجهات الحكومية والأهلية والأفراد من المشاركة، وصولاً لتطبيق المعرفة من أجل تعزيز الحلول العلمية المبتكرة في جوانب الانتماء الوطني والرقمنة والذكاء الاصطناعي والرقمنة في مجال خدمات الحج والعمرة، وتطوير النظم في مجال الأمن السيبراني، والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إضافة إلى النظم الرقمية في المحافظة على البيئة.

ودعت البوابة الراغبين من الجهات الحكومية والأهلية والأفراد في المشاركة بجائزة الإبداع لمحافظة الليث تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"، من خلال تسجيل مبادراتهم عبر البوابة الرقمية على الموقع الإلكتروني: http://alleith-vision.com/.

محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الزهراني" يدشن بوابة رقمية لاستقبال المبادرات الريادية لملتقى مكة
سبق

دشّن محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، في مقر المحافظة، بوابة الليث الرقمية، تحت شعار: "الليث نحو العالم الرقمي".

وتهدف البوابة الإلكترونية، لاستقبال المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي، تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"، ويتم تنفيذها بالتعاون مع جهات عدة لمشاركة الجهات الحكومية والأهلية وأفراد المجتمع.

وقال محافظ الليث خلال مراسم التدشين: إن البوابة الرقمية ستكون محطة رقمية شاهدة؛ لما تتميز به محافظة الليث والمراكز والقرى التابعة لها، وسيتم العمل على تطويرها بشكل مستمر لتحقيق الأهداف المأمولة لتمكن المواطن والمقيم والزائر والحاج والمعتمر للاطلاع على محافظة الليث من جميع الجوانب الخدمية والإدارية والصحية والصناعية والتعليمية والبيئة والسياحية، وغيرها من المقومات التي تمتاز بها محافظة الليث.

وتناولت البوابة الرقمية التي تهدف لتسخير البحث والابتكار وتطبيقه، مواجهة التحديات البيئية والصحية والصناعية والإدارية والاجتماعية بمحافظة الليث والمراكز والقرى التابعة لها عبر منصة إلكترونية تعني بتقديم حلول تقنية ورقمية وابتكارية؛ لتكون منصة رقمية يقدم فيها الباحثون والمبتكرون الحلول العلمية المبتكرة التي من شأنها تطوير المنظومة الرقمية بمحافظة الليث.

وخصص لها ثلاث جوائز قيمة لثلاثة فائزين، يتم اختيارهم من لجنة مختصة.


ويتميز الفائز الأول بجائزة قيمة وتوثيق المبادرة ونشرها، بالإضافة لترشحه للمنافسة على مستوى المنطقة. والفائزان الثاني والثالث يحصل كل منهما على جائزة قيمة بالإضافة لتوثيق المبادرة ونشرها.

وأكد محافظ الليث أن البوابة ستمكن كل الجهات الحكومية والأهلية والأفراد من المشاركة، وصولاً لتطبيق المعرفة من أجل تعزيز الحلول العلمية المبتكرة في جوانب الانتماء الوطني والرقمنة والذكاء الاصطناعي والرقمنة في مجال خدمات الحج والعمرة، وتطوير النظم في مجال الأمن السيبراني، والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إضافة إلى النظم الرقمية في المحافظة على البيئة.

ودعت البوابة الراغبين من الجهات الحكومية والأهلية والأفراد في المشاركة بجائزة الإبداع لمحافظة الليث تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"، من خلال تسجيل مبادراتهم عبر البوابة الرقمية على الموقع الإلكتروني: http://alleith-vision.com/.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
06:32 PM

"الزهراني" يدشن بوابة رقمية لاستقبال المبادرات الريادية لملتقى مكة

تحت شعار "الليث نحو العالم الرقمي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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دشّن محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، في مقر المحافظة، بوابة الليث الرقمية، تحت شعار: "الليث نحو العالم الرقمي".

وتهدف البوابة الإلكترونية، لاستقبال المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي، تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"، ويتم تنفيذها بالتعاون مع جهات عدة لمشاركة الجهات الحكومية والأهلية وأفراد المجتمع.

وقال محافظ الليث خلال مراسم التدشين: إن البوابة الرقمية ستكون محطة رقمية شاهدة؛ لما تتميز به محافظة الليث والمراكز والقرى التابعة لها، وسيتم العمل على تطويرها بشكل مستمر لتحقيق الأهداف المأمولة لتمكن المواطن والمقيم والزائر والحاج والمعتمر للاطلاع على محافظة الليث من جميع الجوانب الخدمية والإدارية والصحية والصناعية والتعليمية والبيئة والسياحية، وغيرها من المقومات التي تمتاز بها محافظة الليث.

وتناولت البوابة الرقمية التي تهدف لتسخير البحث والابتكار وتطبيقه، مواجهة التحديات البيئية والصحية والصناعية والإدارية والاجتماعية بمحافظة الليث والمراكز والقرى التابعة لها عبر منصة إلكترونية تعني بتقديم حلول تقنية ورقمية وابتكارية؛ لتكون منصة رقمية يقدم فيها الباحثون والمبتكرون الحلول العلمية المبتكرة التي من شأنها تطوير المنظومة الرقمية بمحافظة الليث.

وخصص لها ثلاث جوائز قيمة لثلاثة فائزين، يتم اختيارهم من لجنة مختصة.


ويتميز الفائز الأول بجائزة قيمة وتوثيق المبادرة ونشرها، بالإضافة لترشحه للمنافسة على مستوى المنطقة. والفائزان الثاني والثالث يحصل كل منهما على جائزة قيمة بالإضافة لتوثيق المبادرة ونشرها.

وأكد محافظ الليث أن البوابة ستمكن كل الجهات الحكومية والأهلية والأفراد من المشاركة، وصولاً لتطبيق المعرفة من أجل تعزيز الحلول العلمية المبتكرة في جوانب الانتماء الوطني والرقمنة والذكاء الاصطناعي والرقمنة في مجال خدمات الحج والعمرة، وتطوير النظم في مجال الأمن السيبراني، والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إضافة إلى النظم الرقمية في المحافظة على البيئة.

ودعت البوابة الراغبين من الجهات الحكومية والأهلية والأفراد في المشاركة بجائزة الإبداع لمحافظة الليث تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"، من خلال تسجيل مبادراتهم عبر البوابة الرقمية على الموقع الإلكتروني: http://alleith-vision.com/.

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