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أزمة.. 3.7 ملايين أسرة تركية فشلت في دفع فواتير الكهرباء خلال 2020

في واقعة تكشف مدى سوء الحالة الاقتصادية في البلاد مع انتشار فيروس "كورونا"

فيما يكشف عن عمق الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، في ظل تفشي كورونا؛ قطعت الكهرباء عن 3.7 ملايين مشترك خلال العام 2020؛ وفق ما أعلنه وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز.

وجاءت تلك المعلومات ردًّا على الاستجواب الذي قدمه نائب حزب الشعب الجمهوري في أضنة، برهان الدين بولوت.

وأوضح الوزير دونماز أن 3.7 ملايين مشترك، لم يدفعوا فاتورة الكهرباء في مواعيدها خلال العام 2020؛ لذلك تم قطع الكهرباء عنهم بموجب العقد.

وأضاف الوزير التركي وفق صحيفة "زمان"؛ أنه يتم توفير الكهرباء مرة أخرى، عند وفاء المستهلكين بالتزاماتهم في نطاق التشريعات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أزمة.. 3.7 ملايين أسرة تركية فشلت في دفع فواتير الكهرباء خلال 2020
سبق

فيما يكشف عن عمق الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، في ظل تفشي كورونا؛ قطعت الكهرباء عن 3.7 ملايين مشترك خلال العام 2020؛ وفق ما أعلنه وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز.

وجاءت تلك المعلومات ردًّا على الاستجواب الذي قدمه نائب حزب الشعب الجمهوري في أضنة، برهان الدين بولوت.

وأوضح الوزير دونماز أن 3.7 ملايين مشترك، لم يدفعوا فاتورة الكهرباء في مواعيدها خلال العام 2020؛ لذلك تم قطع الكهرباء عنهم بموجب العقد.

وأضاف الوزير التركي وفق صحيفة "زمان"؛ أنه يتم توفير الكهرباء مرة أخرى، عند وفاء المستهلكين بالتزاماتهم في نطاق التشريعات.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
12:17 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
01:06 PM

أزمة.. 3.7 ملايين أسرة تركية فشلت في دفع فواتير الكهرباء خلال 2020

في واقعة تكشف مدى سوء الحالة الاقتصادية في البلاد مع انتشار فيروس "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فيما يكشف عن عمق الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، في ظل تفشي كورونا؛ قطعت الكهرباء عن 3.7 ملايين مشترك خلال العام 2020؛ وفق ما أعلنه وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز.

وجاءت تلك المعلومات ردًّا على الاستجواب الذي قدمه نائب حزب الشعب الجمهوري في أضنة، برهان الدين بولوت.

وأوضح الوزير دونماز أن 3.7 ملايين مشترك، لم يدفعوا فاتورة الكهرباء في مواعيدها خلال العام 2020؛ لذلك تم قطع الكهرباء عنهم بموجب العقد.

وأضاف الوزير التركي وفق صحيفة "زمان"؛ أنه يتم توفير الكهرباء مرة أخرى، عند وفاء المستهلكين بالتزاماتهم في نطاق التشريعات.

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