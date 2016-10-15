هنا شقيق العابر للقارات.. السعودية إلى صناعة صواريخ الفضاء بتعاون روسي

تفاصيل اتفاق التمويل للعملية التحديثية لـ"ستارت 1" أثناء زيارة "بوتين" للمملكة

وقّعت السعودية وروسيا عددًا من الاتفاقيات أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة، أمس؛ حيث تنصّ إحداها على التعاون في صناعة الصواريخ التي تحمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء.

ووفق ما نشرته الثلاثاء "سبوتنيك"، قالت المؤسسة الروسية للاستثمارات المباشرة: "روسيا والمملكة السعودية ستعملان بصورة مشتركة على تطوير صاروخ ستارت 1".

وأضافت: "من أجل ذلك ستتعاون المؤسسة الروسية للاستثمارات المباشرة والشركة السعودية للتطوير التكنولوجي والاستثمارات في توفير التمويل للعملية التطويرية التحديثية التي سيخضع لها صاروخ "ستارت 1"، ثم تستخدمانه لأغراض تخدم مصلحة الدولتين".

وأردفت: "ستعمل الدولتان بصورة مشتركة على إبداع وإنتاج مكونات إضافية لصاروخ "ستارت 1".

وقال رئيس المؤسسة الروسية للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف: "روسيا والمملكة السعودية ستستخدمان صواريخ "ستارت 1" لنقل أقمار صناعية صغيرة لروسيا والمملكة إلى مدارات منخفضة في الفضاء".

وتابع: "المملكة السعودية تدخل تطوير التكنولوجيا الفضائية في قائمة أولوياتها".

ويعتبر صاروخ "ستارت 1" شقيقاً للصاروخ البالستي العابر للقارات الخاص بمنظومة "توبول" للصواريخ الاستراتيجية.

وهناك نوعان من صاروخ "ستارت 1"، لحمل ما يزن 850 كيلوجراما و500 كيلوجرام إلى مدار منخفض (400 كيلومتر).