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"أصدقاء المرضى" بعنيزة تدعم مستفيديها بأكثر من 3 ملايين ريال

برامج متنوعة لخدمة المريض وإعانته مادياً ومعنوياً

أصدرت جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة، أمس، تقريرها للربع الأول لهذا العام، وذلك خلال اجتماعها الدوري الذي انعقد مؤخراً، واحتوى تقريرها على أبرز الأعمال التي نفذتها خلال الفترة الماضية من أعمال ومجهودات للتسهيل على المرضى وتمويل مراحل علاجهم وتوفير المستلزمات الطبية، ووسائل التنقل.

وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس فريق تنمية الموارد المالية أحمد بن محمد المرزوقي أن الجمعية تسعى إلى خدمة المرضى مادياً ومعنوياً عبر ثمانية فرق متنوعة يؤدي كل فريق أدواره وفق خطته المرسومة وقد بلغ عدد المساعدات 974 مساعدة لعشر جنسيات مختلفة بمبلغ تجاوز ال 3 ملايين".

وأضاف "المرزوقي" أنه تم تأمين عدد 10 أجهزة مختلفة للمرافق الصحية مثل أجهزة الغسيل الكلوي وجهاز تفتيت الحصوات المرارية وعربات الطوارئ وكذلك مشروع مأجور لنقل المرضى الذي دشنه أمير المنطقة ويهدف لنقل المرضى من وإلى المستشفيات لاستكمال رحلة الشفاء يواصل أعماله الدورية حيث نفذ خلال الفترة الماضية 2251 رحلة سواءً داخل القصيم أو خارجها.

وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على المشروع دعاهم لزيادة عدد المركبات الخاصة بالمشروع وتجهيزها بكامل الامكانيات من آلات رافعة الكراسي المتحركة وأسرة طبية ومقاعد للمرافقين، فيما نفذت فرق التوعية الصحية 45 برنامجاً شملت حملات توعوية وورش ودورات تدريبية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أصدقاء المرضى" بعنيزة تدعم مستفيديها بأكثر من 3 ملايين ريال
سبق

أصدرت جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة، أمس، تقريرها للربع الأول لهذا العام، وذلك خلال اجتماعها الدوري الذي انعقد مؤخراً، واحتوى تقريرها على أبرز الأعمال التي نفذتها خلال الفترة الماضية من أعمال ومجهودات للتسهيل على المرضى وتمويل مراحل علاجهم وتوفير المستلزمات الطبية، ووسائل التنقل.

وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس فريق تنمية الموارد المالية أحمد بن محمد المرزوقي أن الجمعية تسعى إلى خدمة المرضى مادياً ومعنوياً عبر ثمانية فرق متنوعة يؤدي كل فريق أدواره وفق خطته المرسومة وقد بلغ عدد المساعدات 974 مساعدة لعشر جنسيات مختلفة بمبلغ تجاوز ال 3 ملايين".

وأضاف "المرزوقي" أنه تم تأمين عدد 10 أجهزة مختلفة للمرافق الصحية مثل أجهزة الغسيل الكلوي وجهاز تفتيت الحصوات المرارية وعربات الطوارئ وكذلك مشروع مأجور لنقل المرضى الذي دشنه أمير المنطقة ويهدف لنقل المرضى من وإلى المستشفيات لاستكمال رحلة الشفاء يواصل أعماله الدورية حيث نفذ خلال الفترة الماضية 2251 رحلة سواءً داخل القصيم أو خارجها.

وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على المشروع دعاهم لزيادة عدد المركبات الخاصة بالمشروع وتجهيزها بكامل الامكانيات من آلات رافعة الكراسي المتحركة وأسرة طبية ومقاعد للمرافقين، فيما نفذت فرق التوعية الصحية 45 برنامجاً شملت حملات توعوية وورش ودورات تدريبية.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
03:10 PM

"أصدقاء المرضى" بعنيزة تدعم مستفيديها بأكثر من 3 ملايين ريال

برامج متنوعة لخدمة المريض وإعانته مادياً ومعنوياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة، أمس، تقريرها للربع الأول لهذا العام، وذلك خلال اجتماعها الدوري الذي انعقد مؤخراً، واحتوى تقريرها على أبرز الأعمال التي نفذتها خلال الفترة الماضية من أعمال ومجهودات للتسهيل على المرضى وتمويل مراحل علاجهم وتوفير المستلزمات الطبية، ووسائل التنقل.

وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس فريق تنمية الموارد المالية أحمد بن محمد المرزوقي أن الجمعية تسعى إلى خدمة المرضى مادياً ومعنوياً عبر ثمانية فرق متنوعة يؤدي كل فريق أدواره وفق خطته المرسومة وقد بلغ عدد المساعدات 974 مساعدة لعشر جنسيات مختلفة بمبلغ تجاوز ال 3 ملايين".

وأضاف "المرزوقي" أنه تم تأمين عدد 10 أجهزة مختلفة للمرافق الصحية مثل أجهزة الغسيل الكلوي وجهاز تفتيت الحصوات المرارية وعربات الطوارئ وكذلك مشروع مأجور لنقل المرضى الذي دشنه أمير المنطقة ويهدف لنقل المرضى من وإلى المستشفيات لاستكمال رحلة الشفاء يواصل أعماله الدورية حيث نفذ خلال الفترة الماضية 2251 رحلة سواءً داخل القصيم أو خارجها.

وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على المشروع دعاهم لزيادة عدد المركبات الخاصة بالمشروع وتجهيزها بكامل الامكانيات من آلات رافعة الكراسي المتحركة وأسرة طبية ومقاعد للمرافقين، فيما نفذت فرق التوعية الصحية 45 برنامجاً شملت حملات توعوية وورش ودورات تدريبية.

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