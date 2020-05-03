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مصدر مسؤول: مشروع "جزيرة المملكة" ليس له صلة بمشروعات رؤية المملكة 2030

غير مرخص له ومخالف للأنظمة المرعية

صرح مصدر مسؤول بأنه إشارة إلى المعلومات المتداولة حول المشروع المسمى "جزيرة المملكة"، فإن المشروع غير مرخص له ومخالف للأنظمة المرعية في المملكة، كما أنه ليس له صلة بالمشروعات ذات الصلة (برؤية المملكة العربية السعودية 2030) ولا يتبع لبرامجها التنفيذية أو مبادراتها بأي شكل من الأشكال.
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية :" إن الترويج للمشروع باستخدام شعار (رؤية المملكة 2030) كان دون ترخيص أو إذن مسبق من الجهة المختصة، وسيتم وفقاً لذلك اتخاذ الإجراءات النظامية.
وأشار المصدر إلى أن المشروعات ذات الصلة برؤية المملكة العربية السعودية 2030 يتم دراستها وإقرارها وفق الحوكمة المقرة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتم الإعلان عنها عبر وكالة الأنباء السعودية والموقع الإلكتروني لرؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصدر مسؤول: مشروع "جزيرة المملكة" ليس له صلة بمشروعات رؤية المملكة 2030
سبق

صرح مصدر مسؤول بأنه إشارة إلى المعلومات المتداولة حول المشروع المسمى "جزيرة المملكة"، فإن المشروع غير مرخص له ومخالف للأنظمة المرعية في المملكة، كما أنه ليس له صلة بالمشروعات ذات الصلة (برؤية المملكة العربية السعودية 2030) ولا يتبع لبرامجها التنفيذية أو مبادراتها بأي شكل من الأشكال.
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية :" إن الترويج للمشروع باستخدام شعار (رؤية المملكة 2030) كان دون ترخيص أو إذن مسبق من الجهة المختصة، وسيتم وفقاً لذلك اتخاذ الإجراءات النظامية.
وأشار المصدر إلى أن المشروعات ذات الصلة برؤية المملكة العربية السعودية 2030 يتم دراستها وإقرارها وفق الحوكمة المقرة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتم الإعلان عنها عبر وكالة الأنباء السعودية والموقع الإلكتروني لرؤية المملكة 2030.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
05:03 AM

مصدر مسؤول: مشروع "جزيرة المملكة" ليس له صلة بمشروعات رؤية المملكة 2030

غير مرخص له ومخالف للأنظمة المرعية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
32,850

صرح مصدر مسؤول بأنه إشارة إلى المعلومات المتداولة حول المشروع المسمى "جزيرة المملكة"، فإن المشروع غير مرخص له ومخالف للأنظمة المرعية في المملكة، كما أنه ليس له صلة بالمشروعات ذات الصلة (برؤية المملكة العربية السعودية 2030) ولا يتبع لبرامجها التنفيذية أو مبادراتها بأي شكل من الأشكال.
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية :" إن الترويج للمشروع باستخدام شعار (رؤية المملكة 2030) كان دون ترخيص أو إذن مسبق من الجهة المختصة، وسيتم وفقاً لذلك اتخاذ الإجراءات النظامية.
وأشار المصدر إلى أن المشروعات ذات الصلة برؤية المملكة العربية السعودية 2030 يتم دراستها وإقرارها وفق الحوكمة المقرة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتم الإعلان عنها عبر وكالة الأنباء السعودية والموقع الإلكتروني لرؤية المملكة 2030.

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