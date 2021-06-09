حالة رياح مثيرة للغبار على الشرقية وشرق الرياض تبدأ غدًا

تستمر حتى منتصف الأسبوع القادم.. مع طقس شديد الحرارة

ذكر المركز الوطني للأرصاد، أنه اعتبارًا من يوم غد الخميس، تنشط الرياح المثيرة للغبار (رياح الشمال) خلال النهار على المنطقة الشرقية وشرق منطقة الرياض.

وأشار المركز إلى استمرار هذه الحالة إلى منتصف الأسبوع القادم، مع استمرار الطقس شديد الحرارة على تلك المناطق.