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في الجولة 16 من دوري المحترفين.. "الرائد" يُسقط "الفتح" في مباراة دراماتيكية

نجح نادي الرائد في تخطي عقبة الفتح، بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الرائد بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جرت بينهما ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

كان الرائد هو البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه كريم البركاوي في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل للفتح محترفه إيفان سانتيني في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 77 نجح الرائد في تسجيل الهدف الثاني عن طريق محترفه المغربي محمد فوزير، قبل أن يضيف كريم البركاوي الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 88؛ لكن المحترف البيروڤي كريستيان كويفا رَفَض أن تنتهي المباراة إلا بعد أن يسجل لفريقه الفتح؛ وهو ما تحقق بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة "90+5".

وشَهِد اللقاءُ خروج لاعب الفتح عمار الدحيم بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 75.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الرائد عند النقطة 24؛ فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة رقم 16.

الفتح الرائد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في الجولة 16 من دوري المحترفين.. "الرائد" يُسقط "الفتح" في مباراة دراماتيكية
سبق

نجح نادي الرائد في تخطي عقبة الفتح، بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الرائد بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جرت بينهما ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

كان الرائد هو البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه كريم البركاوي في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل للفتح محترفه إيفان سانتيني في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 77 نجح الرائد في تسجيل الهدف الثاني عن طريق محترفه المغربي محمد فوزير، قبل أن يضيف كريم البركاوي الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 88؛ لكن المحترف البيروڤي كريستيان كويفا رَفَض أن تنتهي المباراة إلا بعد أن يسجل لفريقه الفتح؛ وهو ما تحقق بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة "90+5".

وشَهِد اللقاءُ خروج لاعب الفتح عمار الدحيم بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 75.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الرائد عند النقطة 24؛ فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة رقم 16.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
08:05 PM
اخر تعديل
09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
02:33 AM

في الجولة 16 من دوري المحترفين.. "الرائد" يُسقط "الفتح" في مباراة دراماتيكية

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
2,144

نجح نادي الرائد في تخطي عقبة الفتح، بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الرائد بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جرت بينهما ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

كان الرائد هو البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه كريم البركاوي في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل للفتح محترفه إيفان سانتيني في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 77 نجح الرائد في تسجيل الهدف الثاني عن طريق محترفه المغربي محمد فوزير، قبل أن يضيف كريم البركاوي الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 88؛ لكن المحترف البيروڤي كريستيان كويفا رَفَض أن تنتهي المباراة إلا بعد أن يسجل لفريقه الفتح؛ وهو ما تحقق بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة "90+5".

وشَهِد اللقاءُ خروج لاعب الفتح عمار الدحيم بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 75.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الرائد عند النقطة 24؛ فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة رقم 16.

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