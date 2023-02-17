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WWE تقيم تجارب أداء في السعودية لاختيار 50 رياضيًا لتدريبهم

أعلنت WWE أنها سوف تعود إلى المملكة العربية السعودية من أجل البحث عن جيل جديد من النجوم وذلك من خلال إقامة تجارب أداء واكتشاف مواهب في العاصمة الرياض لمدة أربعة أيام في بداية شهر يونيو القادم.

وأكدت WWE أنه ستعطي الفرصة إلى ما يصل إلى 50 رياضيًا من المملكة لإظهار إمكاناتهم ومهاراتهم وقدراتهم من أجل الحصول على عقد ليتدربوا في مركز تدريبات WWE بشكل كامل.

وسيكون تقديم إقامة تجارب الأداء متاحًا عبر الموقع الرسمي www.wweperformancecenter.com

كما يتضمن الموقع الإرشادات خطوة بخطوة لكيفية التقديم في تجارب السعودية 2020 في الرياض.

يُشار إلى أن أول تجارب أداء لـ WWE أُقيمت في جدة خلال شهر إبريل من عام 2018 ونجح ثلاثة مشاركين فيها من توقيع عقود مع WWE.

واليوم يتدرب كل من منصور وحسين الدقل وفيصل كردي بشكل كامل في مركز تدريب WWE في أورلاندو فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن نجوم WWE قادمون إلى المملكة العربية السعودية لعرض WWE سوبر شوداون الذي سيُقام في قاعة محمد عبده في البوليفارد بالرياض يوم 27 فبراير الجاري.

الرياض WWE

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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WWE تقيم تجارب أداء في السعودية لاختيار 50 رياضيًا لتدريبهم
سبق

أعلنت WWE أنها سوف تعود إلى المملكة العربية السعودية من أجل البحث عن جيل جديد من النجوم وذلك من خلال إقامة تجارب أداء واكتشاف مواهب في العاصمة الرياض لمدة أربعة أيام في بداية شهر يونيو القادم.

وأكدت WWE أنه ستعطي الفرصة إلى ما يصل إلى 50 رياضيًا من المملكة لإظهار إمكاناتهم ومهاراتهم وقدراتهم من أجل الحصول على عقد ليتدربوا في مركز تدريبات WWE بشكل كامل.

وسيكون تقديم إقامة تجارب الأداء متاحًا عبر الموقع الرسمي www.wweperformancecenter.com

كما يتضمن الموقع الإرشادات خطوة بخطوة لكيفية التقديم في تجارب السعودية 2020 في الرياض.

يُشار إلى أن أول تجارب أداء لـ WWE أُقيمت في جدة خلال شهر إبريل من عام 2018 ونجح ثلاثة مشاركين فيها من توقيع عقود مع WWE.

واليوم يتدرب كل من منصور وحسين الدقل وفيصل كردي بشكل كامل في مركز تدريب WWE في أورلاندو فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن نجوم WWE قادمون إلى المملكة العربية السعودية لعرض WWE سوبر شوداون الذي سيُقام في قاعة محمد عبده في البوليفارد بالرياض يوم 27 فبراير الجاري.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
09:53 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
10:19 PM

WWE تقيم تجارب أداء في السعودية لاختيار 50 رياضيًا لتدريبهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت WWE أنها سوف تعود إلى المملكة العربية السعودية من أجل البحث عن جيل جديد من النجوم وذلك من خلال إقامة تجارب أداء واكتشاف مواهب في العاصمة الرياض لمدة أربعة أيام في بداية شهر يونيو القادم.

وأكدت WWE أنه ستعطي الفرصة إلى ما يصل إلى 50 رياضيًا من المملكة لإظهار إمكاناتهم ومهاراتهم وقدراتهم من أجل الحصول على عقد ليتدربوا في مركز تدريبات WWE بشكل كامل.

وسيكون تقديم إقامة تجارب الأداء متاحًا عبر الموقع الرسمي www.wweperformancecenter.com

كما يتضمن الموقع الإرشادات خطوة بخطوة لكيفية التقديم في تجارب السعودية 2020 في الرياض.

يُشار إلى أن أول تجارب أداء لـ WWE أُقيمت في جدة خلال شهر إبريل من عام 2018 ونجح ثلاثة مشاركين فيها من توقيع عقود مع WWE.

واليوم يتدرب كل من منصور وحسين الدقل وفيصل كردي بشكل كامل في مركز تدريب WWE في أورلاندو فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن نجوم WWE قادمون إلى المملكة العربية السعودية لعرض WWE سوبر شوداون الذي سيُقام في قاعة محمد عبده في البوليفارد بالرياض يوم 27 فبراير الجاري.

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