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"الدفاع الأمريكية": الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية جاء من اليمن

"سترول" أشارت إلى دعم إيران للاعتداء

ذكرت دانا سترول نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، اليوم (الثلاثاء)، أن الهجوم بالطائرة المسيرة على ناقلة النفط الإسرائيلية ميرسر ستريت قبالة عمان جاء من اليمن.

وقالت "سترول" خلال حديثها في جلسة استماع بمجلس الشيوخ: "كان الهجوم بطائرة مسيرة، وهو مدعوم من إيران".

وأكدت صحة التقارير التي خلصت إلى أن الهجوم جاء من اليمن، وفقًا لـ"روسيا اليوم".


وأعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم" قبل أيام أن الخبراء أكدوا أن الطائرة المسيرة التي استخدمت لاستهداف "ميرسر ستريت" في خليج عمان إيرانية الصنع.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الدفاع الأمريكية": الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية جاء من اليمن
سبق

ذكرت دانا سترول نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، اليوم (الثلاثاء)، أن الهجوم بالطائرة المسيرة على ناقلة النفط الإسرائيلية ميرسر ستريت قبالة عمان جاء من اليمن.

وقالت "سترول" خلال حديثها في جلسة استماع بمجلس الشيوخ: "كان الهجوم بطائرة مسيرة، وهو مدعوم من إيران".

وأكدت صحة التقارير التي خلصت إلى أن الهجوم جاء من اليمن، وفقًا لـ"روسيا اليوم".


وأعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم" قبل أيام أن الخبراء أكدوا أن الطائرة المسيرة التي استخدمت لاستهداف "ميرسر ستريت" في خليج عمان إيرانية الصنع.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
09:23 PM

"الدفاع الأمريكية": الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية جاء من اليمن

"سترول" أشارت إلى دعم إيران للاعتداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت دانا سترول نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، اليوم (الثلاثاء)، أن الهجوم بالطائرة المسيرة على ناقلة النفط الإسرائيلية ميرسر ستريت قبالة عمان جاء من اليمن.

وقالت "سترول" خلال حديثها في جلسة استماع بمجلس الشيوخ: "كان الهجوم بطائرة مسيرة، وهو مدعوم من إيران".

وأكدت صحة التقارير التي خلصت إلى أن الهجوم جاء من اليمن، وفقًا لـ"روسيا اليوم".


وأعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم" قبل أيام أن الخبراء أكدوا أن الطائرة المسيرة التي استخدمت لاستهداف "ميرسر ستريت" في خليج عمان إيرانية الصنع.

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