"العنزي" يستقبل مجلس إدارة نادي شرورة ويتعهد بدعم أنشطته

أشاد بالاهتمام بجميع الألعاب الرياضية لتحقيق مراكز متقدمة

استقبل محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي بمكتبه بمقر المحافظة اليوم رئيس نادي شرورة الرياضي شيبان آل إسحاق وأعضاء مجلس إدارة النادي .

واستمع المحافظ إلى شرح موجز عن أنشطة النادي في مختلف الألعاب من رئيس النادي، مؤكدًا دعم النادي خلال مسيرته القادمة خلال منافسات الموسم الحالي.

فيما ثمّن محافظ شرورة دعم القيادة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في جميع البطولات. وأشاد بجهود نادي شرورة واهتمامهم المتواصل بجميع الألعاب المختلفة التي ينافس فيها النادي لتحقيق مراكز متقدمة وتحقيقه لإنجازات في بعض الألعاب، مؤكدًا أهمية مواصلة تحقيق هذه النتائج والمنافسة عليها، والعمل على المنافسة في كل المشاركات .

فيما عبّر رئيس نادي شرورة عن شكره وتقديره لمحافظ شرورة على دعمه المستمر ومتابعته لنشاطات النادي.