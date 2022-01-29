تأهل منتخب البحرين ونظيره قطر إلى المباراة النهائية للبطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد للرجال؛ وذلك بعد فوز منتخب البحرين على الأخضر السعودي (29-20)، فيما تجاوز منتخب قطر منتخب إيران (34-19)، ضمن مواجهات نصف نهائي البطولة التي أُقيمت مساء اليوم السبت على صالة وزارة الرياضة بالدمام. من جهة أخرى، تتواصل منافسات البطولة غدًا الأحد؛ إذ سيتم تحديد المتأهل الخامس إلى نهائي بطولة العالم المقبلة عندما يواجه منتخب العراق منافسه منتخب كوريا في تمام الساعة السادسة مساء. وفي اللقاء الأول الذي ينطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا يلتقي منتخبا الكويت وأوزبكستان لتحديد المركزين السابع والثامن.

"البرونزية" بين الأخضر وإيران.. والبحرين وقطر إلى النهائي الآسيوي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-29 تأهل منتخب البحرين ونظيره قطر إلى المباراة النهائية للبطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد للرجال؛ وذلك بعد فوز منتخب البحرين على الأخضر السعودي (29-20)، فيما تجاوز منتخب قطر منتخب إيران (34-19)، ضمن مواجهات نصف نهائي البطولة التي أُقيمت مساء اليوم السبت على صالة وزارة الرياضة بالدمام.



من جهة أخرى، تتواصل منافسات البطولة غدًا الأحد؛ إذ سيتم تحديد المتأهل الخامس إلى نهائي بطولة العالم المقبلة عندما يواجه منتخب العراق منافسه منتخب كوريا في تمام الساعة السادسة مساء. وفي اللقاء الأول الذي ينطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا يلتقي منتخبا الكويت وأوزبكستان لتحديد المركزين السابع والثامن.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443 09:47 PM

"البرونزية" بين الأخضر وإيران.. والبحرين وقطر إلى النهائي الآسيوي في بطولة اليد الـ20 التي تستضيفها السعودية





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تأهل منتخب البحرين ونظيره قطر إلى المباراة النهائية للبطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد للرجال؛ وذلك بعد فوز منتخب البحرين على الأخضر السعودي (29-20)، فيما تجاوز منتخب قطر منتخب إيران (34-19)، ضمن مواجهات نصف نهائي البطولة التي أُقيمت مساء اليوم السبت على صالة وزارة الرياضة بالدمام.



من جهة أخرى، تتواصل منافسات البطولة غدًا الأحد؛ إذ سيتم تحديد المتأهل الخامس إلى نهائي بطولة العالم المقبلة عندما يواجه منتخب العراق منافسه منتخب كوريا في تمام الساعة السادسة مساء. وفي اللقاء الأول الذي ينطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا يلتقي منتخبا الكويت وأوزبكستان لتحديد المركزين السابع والثامن.