أكثر من 220 مليون ريال يصرفها السعوديون يوميًا في المقاهي والمطاعم. وإزاء هذا الرقم تباينت الآراء ما بين مؤيد لمناسبته لحجم القوة الشرائية للمستهلك في السعودية وآخرون يرونه ترفًا ومبالغة في زيارة تلك الأماكن! وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر إصدارًا لسجلات المطاعم والمقاهي التجارية، تلتها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية. ويتوقع محللون اقتصاديون، بحسب برنامج "صباح العربية"، انتعاشًا أكبر في قطاع المطاعم والمقاهي بعد دخول مرحلة التعافي من جائحة فيروس كورونا، وذلك في وقت تنتظر فيه السوق السعودية فعاليات متنوعة بالتزامن مع إطلاق مواسم المملكة الترفيهية والسياحية. ( لمشاهدة الفيديو اضغط هنا )

أكثر من 220 مليون ريال يصرفها السعوديون يوميًا في المقاهي والمطاعم عبدالحكيم شار سبق 2021-10-01 أكثر من 220 مليون ريال يصرفها السعوديون يوميًا في المقاهي والمطاعم. وإزاء هذا الرقم تباينت الآراء ما بين مؤيد لمناسبته لحجم القوة الشرائية للمستهلك في السعودية وآخرون يرونه ترفًا ومبالغة في زيارة تلك الأماكن!



وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر إصدارًا لسجلات المطاعم والمقاهي التجارية، تلتها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية.



ويتوقع محللون اقتصاديون، بحسب برنامج "صباح العربية"، انتعاشًا أكبر في قطاع المطاعم والمقاهي بعد دخول مرحلة التعافي من جائحة فيروس كورونا، وذلك في وقت تنتظر فيه السوق السعودية فعاليات متنوعة بالتزامن مع إطلاق مواسم المملكة الترفيهية والسياحية. (لمشاهدة الفيديو اضغط هنا)

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443 02:05 AM

أكثر من 220 مليون ريال يصرفها السعوديون يوميًا في المقاهي والمطاعم اقتصاديون يتوقعون انتعاشًا أكبر للقطاع





A A A





13 مشاركة

أكثر من 220 مليون ريال يصرفها السعوديون يوميًا في المقاهي والمطاعم. وإزاء هذا الرقم تباينت الآراء ما بين مؤيد لمناسبته لحجم القوة الشرائية للمستهلك في السعودية وآخرون يرونه ترفًا ومبالغة في زيارة تلك الأماكن!



وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر إصدارًا لسجلات المطاعم والمقاهي التجارية، تلتها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية.



ويتوقع محللون اقتصاديون، بحسب برنامج "صباح العربية"، انتعاشًا أكبر في قطاع المطاعم والمقاهي بعد دخول مرحلة التعافي من جائحة فيروس كورونا، وذلك في وقت تنتظر فيه السوق السعودية فعاليات متنوعة بالتزامن مع إطلاق مواسم المملكة الترفيهية والسياحية. (لمشاهدة الفيديو اضغط هنا)