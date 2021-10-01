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أكثر من 220 مليون ريال يصرفها السعوديون يوميًا في المقاهي والمطاعم

اقتصاديون يتوقعون انتعاشًا أكبر للقطاع

أكثر من 220 مليون ريال يصرفها السعوديون يوميًا في المقاهي والمطاعم. وإزاء هذا الرقم تباينت الآراء ما بين مؤيد لمناسبته لحجم القوة الشرائية للمستهلك في السعودية وآخرون يرونه ترفًا ومبالغة في زيارة تلك الأماكن!

وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر إصدارًا لسجلات المطاعم والمقاهي التجارية، تلتها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية.

ويتوقع محللون اقتصاديون، بحسب برنامج "صباح العربية"، انتعاشًا أكبر في قطاع المطاعم والمقاهي بعد دخول مرحلة التعافي من جائحة فيروس كورونا، وذلك في وقت تنتظر فيه السوق السعودية فعاليات متنوعة بالتزامن مع إطلاق مواسم المملكة الترفيهية والسياحية. (لمشاهدة الفيديو اضغط هنا)

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أكثر من 220 مليون ريال يصرفها السعوديون يوميًا في المقاهي والمطاعم
سبق

أكثر من 220 مليون ريال يصرفها السعوديون يوميًا في المقاهي والمطاعم. وإزاء هذا الرقم تباينت الآراء ما بين مؤيد لمناسبته لحجم القوة الشرائية للمستهلك في السعودية وآخرون يرونه ترفًا ومبالغة في زيارة تلك الأماكن!

وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر إصدارًا لسجلات المطاعم والمقاهي التجارية، تلتها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية.

ويتوقع محللون اقتصاديون، بحسب برنامج "صباح العربية"، انتعاشًا أكبر في قطاع المطاعم والمقاهي بعد دخول مرحلة التعافي من جائحة فيروس كورونا، وذلك في وقت تنتظر فيه السوق السعودية فعاليات متنوعة بالتزامن مع إطلاق مواسم المملكة الترفيهية والسياحية. (لمشاهدة الفيديو اضغط هنا)

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
02:05 AM

أكثر من 220 مليون ريال يصرفها السعوديون يوميًا في المقاهي والمطاعم

اقتصاديون يتوقعون انتعاشًا أكبر للقطاع

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
17
3,170

أكثر من 220 مليون ريال يصرفها السعوديون يوميًا في المقاهي والمطاعم. وإزاء هذا الرقم تباينت الآراء ما بين مؤيد لمناسبته لحجم القوة الشرائية للمستهلك في السعودية وآخرون يرونه ترفًا ومبالغة في زيارة تلك الأماكن!

وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر إصدارًا لسجلات المطاعم والمقاهي التجارية، تلتها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية.

ويتوقع محللون اقتصاديون، بحسب برنامج "صباح العربية"، انتعاشًا أكبر في قطاع المطاعم والمقاهي بعد دخول مرحلة التعافي من جائحة فيروس كورونا، وذلك في وقت تنتظر فيه السوق السعودية فعاليات متنوعة بالتزامن مع إطلاق مواسم المملكة الترفيهية والسياحية. (لمشاهدة الفيديو اضغط هنا)

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201,250 سيارة ..

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