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رسميًا .. باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع "ميسي"

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء تعاقده مع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق البالغ 34 عامًا لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وبات الأسطورة الأرجنتينية رسميًا لاعب باريس سان جيرمان الجديد بعد أن أمضى 21 عامًا في صفوف نادي برشلونة وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح في وقت سابق من اليوم.

وجاء في بيان النادي الباريسي: "يسعد نادي باريس سان جيرمان أن يعلن عن توقيعه مع ليو ميسي عقدًا لمدة عامين، مع سنة إضافية اختيارية".


وسيرتدي النجم الأرجنتيني القميص ذي الرقم 30 في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رسميًا .. باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع "ميسي"
سبق

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء تعاقده مع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق البالغ 34 عامًا لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وبات الأسطورة الأرجنتينية رسميًا لاعب باريس سان جيرمان الجديد بعد أن أمضى 21 عامًا في صفوف نادي برشلونة وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح في وقت سابق من اليوم.

وجاء في بيان النادي الباريسي: "يسعد نادي باريس سان جيرمان أن يعلن عن توقيعه مع ليو ميسي عقدًا لمدة عامين، مع سنة إضافية اختيارية".


وسيرتدي النجم الأرجنتيني القميص ذي الرقم 30 في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
12:14 AM

رسميًا .. باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع "ميسي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء تعاقده مع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق البالغ 34 عامًا لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وبات الأسطورة الأرجنتينية رسميًا لاعب باريس سان جيرمان الجديد بعد أن أمضى 21 عامًا في صفوف نادي برشلونة وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح في وقت سابق من اليوم.

وجاء في بيان النادي الباريسي: "يسعد نادي باريس سان جيرمان أن يعلن عن توقيعه مع ليو ميسي عقدًا لمدة عامين، مع سنة إضافية اختيارية".


وسيرتدي النجم الأرجنتيني القميص ذي الرقم 30 في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

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