النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 916 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 907 خلال الـ24 ساعة الماضية

7915 ملاحظة على الجهات الخدمية لـ"حفريات مكة".. "المياه" بالمقدمة

جولات مسح يومية لمراقبي إدارة مختبر المواد بالإدارة العامة للطرق والإنارة

‬كشف المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد بن محمد الشريف عن جهود أمانة العاصمة المقدسة في معالجة الحفر ورصد العيوب الطرقية بشوارع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتجاوب الجهات الخدمية في معالجة ملاحظات حفريات الخدمات على الطرق بما ينعكس إيجاباً على نسب الإنجاز وتحسين المشهد البصري والحضري ورفع كفاءة الطرق بالعاصمة المقدسة.

وأكد "الشريف" قيام مراقبي إدارة مختبر المواد بالإدارة العامة للطرق والإنارة بجولات المسح الميداني يومياً لرصد الحفر الناتجة عن خطوط تمديد الخدمات ورصد العيوب الطرقية، إضافة إلى تلقي بلاغات المواطنين عن طريق نظام "شموع" وهو نظام بلاغات في أمانة العاصمة المقدسة مزود بشاشات طرفية لدى الجهات الخدمية لاستلام البلاغات الخاصة بهم ومعالجتها على مدار الساعة

وأوضح "الشريف" أنه تم رصد 7915 ملاحظة على الجهات الخدمية في نطاق البلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة تم إنجاز 3023 ملاحظة منها، حيث كانت شركة المياه الوطنية في مقدمة الشركات بـ 4362 ملاحظة، يليها الشركة السعودية للكهرباء بـ 2542 ملاحظة، ثم شركة الاتصالات السعودية بـ 975 ملاحظة، وشركة موبايلي بـ26 ملاحظة، وشركة ضوئيات بـ7 ملاحظات، وفي نهاية الشركات شركة الاتصالات المتكاملة بـ3 ملاحظات، مؤكداً أن الأمانة تعمل على تقليل أثر حفريات الخدمات على الطرق والشوارع، وخفض تكاليف صيانة الأعمال المنفذة من قِبل الشركات ومعالجة أثرها.

وأبان أن متابعة تسديد بلاغات الحفر والملاحظات تتم عن طريق جولات المسح الميداني وبلاغات 940 وردم الحفر وقص الاسفلت القديم وإزالته وإعادة الوضع طبقاً للشروط والمواصفات الفنية باستخدام خلطة اسفلتية مطابقة للمواصفات المعتمدة، وتقديم بيانات تسديد أسبوعية لإدارة مختبر المواد عن المواقع التي تم معالجتها وتقييم مستوى أداء أعمال الجهات الخدمية المشرفة على المشاريع في العاصمة المقدسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
7915 ملاحظة على الجهات الخدمية لـ"حفريات مكة".. "المياه" بالمقدمة
سبق

‬كشف المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد بن محمد الشريف عن جهود أمانة العاصمة المقدسة في معالجة الحفر ورصد العيوب الطرقية بشوارع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتجاوب الجهات الخدمية في معالجة ملاحظات حفريات الخدمات على الطرق بما ينعكس إيجاباً على نسب الإنجاز وتحسين المشهد البصري والحضري ورفع كفاءة الطرق بالعاصمة المقدسة.

وأكد "الشريف" قيام مراقبي إدارة مختبر المواد بالإدارة العامة للطرق والإنارة بجولات المسح الميداني يومياً لرصد الحفر الناتجة عن خطوط تمديد الخدمات ورصد العيوب الطرقية، إضافة إلى تلقي بلاغات المواطنين عن طريق نظام "شموع" وهو نظام بلاغات في أمانة العاصمة المقدسة مزود بشاشات طرفية لدى الجهات الخدمية لاستلام البلاغات الخاصة بهم ومعالجتها على مدار الساعة

وأوضح "الشريف" أنه تم رصد 7915 ملاحظة على الجهات الخدمية في نطاق البلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة تم إنجاز 3023 ملاحظة منها، حيث كانت شركة المياه الوطنية في مقدمة الشركات بـ 4362 ملاحظة، يليها الشركة السعودية للكهرباء بـ 2542 ملاحظة، ثم شركة الاتصالات السعودية بـ 975 ملاحظة، وشركة موبايلي بـ26 ملاحظة، وشركة ضوئيات بـ7 ملاحظات، وفي نهاية الشركات شركة الاتصالات المتكاملة بـ3 ملاحظات، مؤكداً أن الأمانة تعمل على تقليل أثر حفريات الخدمات على الطرق والشوارع، وخفض تكاليف صيانة الأعمال المنفذة من قِبل الشركات ومعالجة أثرها.

وأبان أن متابعة تسديد بلاغات الحفر والملاحظات تتم عن طريق جولات المسح الميداني وبلاغات 940 وردم الحفر وقص الاسفلت القديم وإزالته وإعادة الوضع طبقاً للشروط والمواصفات الفنية باستخدام خلطة اسفلتية مطابقة للمواصفات المعتمدة، وتقديم بيانات تسديد أسبوعية لإدارة مختبر المواد عن المواقع التي تم معالجتها وتقييم مستوى أداء أعمال الجهات الخدمية المشرفة على المشاريع في العاصمة المقدسة.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
03:48 PM

7915 ملاحظة على الجهات الخدمية لـ"حفريات مكة".. "المياه" بالمقدمة

جولات مسح يومية لمراقبي إدارة مختبر المواد بالإدارة العامة للطرق والإنارة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
694

‬كشف المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد بن محمد الشريف عن جهود أمانة العاصمة المقدسة في معالجة الحفر ورصد العيوب الطرقية بشوارع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتجاوب الجهات الخدمية في معالجة ملاحظات حفريات الخدمات على الطرق بما ينعكس إيجاباً على نسب الإنجاز وتحسين المشهد البصري والحضري ورفع كفاءة الطرق بالعاصمة المقدسة.

وأكد "الشريف" قيام مراقبي إدارة مختبر المواد بالإدارة العامة للطرق والإنارة بجولات المسح الميداني يومياً لرصد الحفر الناتجة عن خطوط تمديد الخدمات ورصد العيوب الطرقية، إضافة إلى تلقي بلاغات المواطنين عن طريق نظام "شموع" وهو نظام بلاغات في أمانة العاصمة المقدسة مزود بشاشات طرفية لدى الجهات الخدمية لاستلام البلاغات الخاصة بهم ومعالجتها على مدار الساعة

وأوضح "الشريف" أنه تم رصد 7915 ملاحظة على الجهات الخدمية في نطاق البلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة تم إنجاز 3023 ملاحظة منها، حيث كانت شركة المياه الوطنية في مقدمة الشركات بـ 4362 ملاحظة، يليها الشركة السعودية للكهرباء بـ 2542 ملاحظة، ثم شركة الاتصالات السعودية بـ 975 ملاحظة، وشركة موبايلي بـ26 ملاحظة، وشركة ضوئيات بـ7 ملاحظات، وفي نهاية الشركات شركة الاتصالات المتكاملة بـ3 ملاحظات، مؤكداً أن الأمانة تعمل على تقليل أثر حفريات الخدمات على الطرق والشوارع، وخفض تكاليف صيانة الأعمال المنفذة من قِبل الشركات ومعالجة أثرها.

وأبان أن متابعة تسديد بلاغات الحفر والملاحظات تتم عن طريق جولات المسح الميداني وبلاغات 940 وردم الحفر وقص الاسفلت القديم وإزالته وإعادة الوضع طبقاً للشروط والمواصفات الفنية باستخدام خلطة اسفلتية مطابقة للمواصفات المعتمدة، وتقديم بيانات تسديد أسبوعية لإدارة مختبر المواد عن المواقع التي تم معالجتها وتقييم مستوى أداء أعمال الجهات الخدمية المشرفة على المشاريع في العاصمة المقدسة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,089
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,444
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,481

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة