الجهات الأمنية تضبط وافدًا يمارس مهنة الطب بدون ترخيص

ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وافدًا يمارس مهنة الطب بدون ترخيص وبطرق مخالفة في منازل سكنية بمدينة الرياض.
وقد تم إيقافه عن ممارسة المهنة سابقاً بسبب مخالفات قد ارتكبها وإحالته إلى النيابة العامة.
ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وافدًا يمارس مهنة الطب بدون ترخيص وبطرق مخالفة في منازل سكنية بمدينة الرياض.
وقد تم إيقافه عن ممارسة المهنة سابقاً بسبب مخالفات قد ارتكبها وإحالته إلى النيابة العامة.
ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وافدًا يمارس مهنة الطب بدون ترخيص وبطرق مخالفة في منازل سكنية بمدينة الرياض.
وقد تم إيقافه عن ممارسة المهنة سابقاً بسبب مخالفات قد ارتكبها وإحالته إلى النيابة العامة.
ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وافدًا يمارس مهنة الطب بدون ترخيص وبطرق مخالفة في منازل سكنية بمدينة الرياض.
وقد تم إيقافه عن ممارسة المهنة سابقاً بسبب مخالفات قد ارتكبها وإحالته إلى النيابة العامة.