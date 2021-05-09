ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وافدًا يمارس مهنة الطب بدون ترخيص وبطرق مخالفة في منازل سكنية بمدينة الرياض. وقد تم إيقافه عن ممارسة المهنة سابقاً بسبب مخالفات قد ارتكبها وإحالته إلى النيابة العامة.

الجهات الأمنية تضبط وافدًا يمارس مهنة الطب بدون ترخيص صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-09 ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وافدًا يمارس مهنة الطب بدون ترخيص وبطرق مخالفة في منازل سكنية بمدينة الرياض.



وقد تم إيقافه عن ممارسة المهنة سابقاً بسبب مخالفات قد ارتكبها وإحالته إلى النيابة العامة.



09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 05:39 PM

اخر تعديل 09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 05:49 PM

الجهات الأمنية تضبط وافدًا يمارس مهنة الطب بدون ترخيص ‬ تم إيقافه بسبب مخالفات ارتكبها وإحالته إلى النيابة العامة





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ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وافدًا يمارس مهنة الطب بدون ترخيص وبطرق مخالفة في منازل سكنية بمدينة الرياض.



وقد تم إيقافه عن ممارسة المهنة سابقاً بسبب مخالفات قد ارتكبها وإحالته إلى النيابة العامة.



