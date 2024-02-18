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40 ساعة هطولات .. "الحصيني" يتوقعها بهذه المناطق

أكّد على التفاوت في طقس اليوم وأضاف: "إلا يصرفها الله"

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات مطرية خلال الـ 40 ساعة المقبلة على الشمالية وحائل والقصيم وشمال جدة وساحل تبوك وشمال الشرقية والكويت.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم الثلاثاء رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك، ورياح متوسطة: الرياض والقصيم والجوف والشمالية؛ تثير الغبار من خفيف إلى متوسط؛ إلا يصرفها الله".

وأضاف: "متوقع أمطار -بإذن الله- خلال 40 ساعة المقبلة متفاوتة على: الشمالية وحائل والقصيم وشمال جدة وساحل تبوك وشمال الشرقية والكويت".

حالة الطقس أمطار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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40 ساعة هطولات .. "الحصيني" يتوقعها بهذه المناطق
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات مطرية خلال الـ 40 ساعة المقبلة على الشمالية وحائل والقصيم وشمال جدة وساحل تبوك وشمال الشرقية والكويت.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم الثلاثاء رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك، ورياح متوسطة: الرياض والقصيم والجوف والشمالية؛ تثير الغبار من خفيف إلى متوسط؛ إلا يصرفها الله".

وأضاف: "متوقع أمطار -بإذن الله- خلال 40 ساعة المقبلة متفاوتة على: الشمالية وحائل والقصيم وشمال جدة وساحل تبوك وشمال الشرقية والكويت".

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
08:42 AM

40 ساعة هطولات .. "الحصيني" يتوقعها بهذه المناطق

أكّد على التفاوت في طقس اليوم وأضاف: "إلا يصرفها الله"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات مطرية خلال الـ 40 ساعة المقبلة على الشمالية وحائل والقصيم وشمال جدة وساحل تبوك وشمال الشرقية والكويت.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم الثلاثاء رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك، ورياح متوسطة: الرياض والقصيم والجوف والشمالية؛ تثير الغبار من خفيف إلى متوسط؛ إلا يصرفها الله".

وأضاف: "متوقع أمطار -بإذن الله- خلال 40 ساعة المقبلة متفاوتة على: الشمالية وحائل والقصيم وشمال جدة وساحل تبوك وشمال الشرقية والكويت".

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