خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من نائب رئيس الوزراء بسلطنة عُمان هنَّأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لنائب رئيس الوزراء العماني على ما عبَّر عنه من مشاعر أخوية، داعيًا الله أن يعيد هذا الشهر الكريم على الجميع بالخير والنماء.