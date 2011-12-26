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مصر.. وزارة  التعليم تكشف حقيقة قرار الوزير بتعطيل الجامعات والمدارس

نفت وزارة التربية التعليم المصرية، صدور قرار للوزير خالد عبدالغفار، بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، وقالت إن القرار المنسوب للوزير بهذا الشأن "عارٍ تمام من الصحة".
الوزارة قالت في بيان لها، اليوم السبت، إنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه.

وزارة التربية التعليم المصرية

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مصر.. وزارة  التعليم تكشف حقيقة قرار الوزير بتعطيل الجامعات والمدارس
سبق

نفت وزارة التربية التعليم المصرية، صدور قرار للوزير خالد عبدالغفار، بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، وقالت إن القرار المنسوب للوزير بهذا الشأن "عارٍ تمام من الصحة".
الوزارة قالت في بيان لها، اليوم السبت، إنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
05:15 PM

مصر.. وزارة  التعليم تكشف حقيقة قرار الوزير بتعطيل الجامعات والمدارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,006

نفت وزارة التربية التعليم المصرية، صدور قرار للوزير خالد عبدالغفار، بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، وقالت إن القرار المنسوب للوزير بهذا الشأن "عارٍ تمام من الصحة".
الوزارة قالت في بيان لها، اليوم السبت، إنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه.

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