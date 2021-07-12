الجزائر: إصابة 483 شخصًا جديدًا بـ"كورونا"

إجمالي الحالات يرتفع إلى 19.195

سجّلت الجزائر اليوم الأحد 483 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد إلى 19.195 حالة.

وبيّن جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر، أن اللجنة سجلت 7 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1011 وفاة.

وأشار "فورار" إلى تسجيل مغادرة 368 شخصًا المستشفيات في يوم واحد بعد خضوعهم للعلاج؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 13.743 حالة.



