بتمارين الحديد والتقوية.. النصر يفتح ملف مواجهة الفتح

فتح اليوم الثلاثاء الفريق الكروي الأول بنادي النصر ملف مواجهة نظيره الفتح السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من خلال تدريباتهم على ملعب النادي.

وقام اللاعبون بأداء تمارين الحديد والتقوية في الصالة الرياضية المغلقة، ثم أجروا تمارين لياقية متنوعة، وتدريبات اللعب من لمستين.