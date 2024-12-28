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بتمارين الحديد والتقوية.. النصر يفتح ملف مواجهة الفتح

فتح اليوم الثلاثاء الفريق الكروي الأول بنادي النصر ملف مواجهة نظيره الفتح السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من خلال تدريباتهم على ملعب النادي.

وقام اللاعبون بأداء تمارين الحديد والتقوية في الصالة الرياضية المغلقة، ثم أجروا تمارين لياقية متنوعة، وتدريبات اللعب من لمستين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بتمارين الحديد والتقوية.. النصر يفتح ملف مواجهة الفتح
سبق

فتح اليوم الثلاثاء الفريق الكروي الأول بنادي النصر ملف مواجهة نظيره الفتح السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من خلال تدريباتهم على ملعب النادي.

وقام اللاعبون بأداء تمارين الحديد والتقوية في الصالة الرياضية المغلقة، ثم أجروا تمارين لياقية متنوعة، وتدريبات اللعب من لمستين.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
08:20 PM
اخر تعديل
28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
10:39 PM

بتمارين الحديد والتقوية.. النصر يفتح ملف مواجهة الفتح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فتح اليوم الثلاثاء الفريق الكروي الأول بنادي النصر ملف مواجهة نظيره الفتح السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من خلال تدريباتهم على ملعب النادي.

وقام اللاعبون بأداء تمارين الحديد والتقوية في الصالة الرياضية المغلقة، ثم أجروا تمارين لياقية متنوعة، وتدريبات اللعب من لمستين.

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