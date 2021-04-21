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34  ألف مستفيد من برامج "نفع" في الأيام الأولى من رمضان بمكة

ضمن مشاريع سلال غذائية ووجبات إفطار لتلبية احتياج الأسر المحتاجة

وزعت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة خلال الأيام الأولى من رمضان (3422) سلة غذائية وبطاقة شرائية لتلبية احتياج الأسر المحتاجة من الفقراء، والأيتام، والمطلقات والأرامل والذين يقعون ضمن نطاق الجمعية التي بلغ عدد أفرادها (17110) أسرة.

كما وزعت (15000) وجبة إفطار صائم ساخنة وجافة في الحرم المكي والمطارات استفاد منها (17250) فرداً، فيما بلغ عدد المستفيدين حتى اليوم (34360) مستفيداً ومستفيدة.

وثمن المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن الجهني جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله، على ما توليه من اهتمام ورعاية للأسر المحتاجة والأيتام وغيرها من الفئات التي تأثرت من تداعيات جائحة كورونا، من خلال البرامج التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيداً كذلك بتبرعات أهل الخير من رجال الأعمال والموسرين في نجاح تنفيذ عدد من البرامج والتي تؤكد تكاتف المجتمع السعودي.

وكشف "الجهني" أن الجمعية وزعت (1937) سلة غذائية، و(1485) بطاقة شرائية و(6000) وجبة ساخنة للأسر، وكذلك (8000) وجبة جافة في الحرم المكي، فيما وزعت (500) وجبة يومياً للقادمين والعاملين في مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وأشار إلى أن إجمالي المبالغ التي ساهمت في تلبية احتياج الأسر من السلات الغذائية والوجبات وصلت إلى (1338290) ريالاً.

وقدم شكره لجميع العاملين بالجمعية على متابعة تنفيذ البرنامج، وأهاب بالمجتمع التعاون لتعزيز أنشطة الجمعية تجسيداً لمبدأ التكافل بين أبناء هذا الشعب الكريم.

وبين "الجهني" أن برنامج "السلات الغذائية" و"البطاقات الشرائية" يلبي احتياج العديد من الأسر المحتاجة حسب ما تحتاجه الأسرة من حيث عدد أفرادها ومدى احتياجهم وضمن آلية توزيع تضمن معرفة سير العمل، والتأكد من استلام الأسر المدرجة في القوائم المستفيدة من برامج الجمعية، موضحاً أن الجمعية توزع "السلة الشهرية" على مدار العام حيث تستفيد من ذلك (17110) أسرة شهرياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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34  ألف مستفيد من برامج "نفع" في الأيام الأولى من رمضان بمكة
سبق

وزعت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة خلال الأيام الأولى من رمضان (3422) سلة غذائية وبطاقة شرائية لتلبية احتياج الأسر المحتاجة من الفقراء، والأيتام، والمطلقات والأرامل والذين يقعون ضمن نطاق الجمعية التي بلغ عدد أفرادها (17110) أسرة.

كما وزعت (15000) وجبة إفطار صائم ساخنة وجافة في الحرم المكي والمطارات استفاد منها (17250) فرداً، فيما بلغ عدد المستفيدين حتى اليوم (34360) مستفيداً ومستفيدة.

وثمن المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن الجهني جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله، على ما توليه من اهتمام ورعاية للأسر المحتاجة والأيتام وغيرها من الفئات التي تأثرت من تداعيات جائحة كورونا، من خلال البرامج التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيداً كذلك بتبرعات أهل الخير من رجال الأعمال والموسرين في نجاح تنفيذ عدد من البرامج والتي تؤكد تكاتف المجتمع السعودي.

وكشف "الجهني" أن الجمعية وزعت (1937) سلة غذائية، و(1485) بطاقة شرائية و(6000) وجبة ساخنة للأسر، وكذلك (8000) وجبة جافة في الحرم المكي، فيما وزعت (500) وجبة يومياً للقادمين والعاملين في مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وأشار إلى أن إجمالي المبالغ التي ساهمت في تلبية احتياج الأسر من السلات الغذائية والوجبات وصلت إلى (1338290) ريالاً.

وقدم شكره لجميع العاملين بالجمعية على متابعة تنفيذ البرنامج، وأهاب بالمجتمع التعاون لتعزيز أنشطة الجمعية تجسيداً لمبدأ التكافل بين أبناء هذا الشعب الكريم.

وبين "الجهني" أن برنامج "السلات الغذائية" و"البطاقات الشرائية" يلبي احتياج العديد من الأسر المحتاجة حسب ما تحتاجه الأسرة من حيث عدد أفرادها ومدى احتياجهم وضمن آلية توزيع تضمن معرفة سير العمل، والتأكد من استلام الأسر المدرجة في القوائم المستفيدة من برامج الجمعية، موضحاً أن الجمعية توزع "السلة الشهرية" على مدار العام حيث تستفيد من ذلك (17110) أسرة شهرياً.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
11:46 AM

34  ألف مستفيد من برامج "نفع" في الأيام الأولى من رمضان بمكة

ضمن مشاريع سلال غذائية ووجبات إفطار لتلبية احتياج الأسر المحتاجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وزعت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة خلال الأيام الأولى من رمضان (3422) سلة غذائية وبطاقة شرائية لتلبية احتياج الأسر المحتاجة من الفقراء، والأيتام، والمطلقات والأرامل والذين يقعون ضمن نطاق الجمعية التي بلغ عدد أفرادها (17110) أسرة.

كما وزعت (15000) وجبة إفطار صائم ساخنة وجافة في الحرم المكي والمطارات استفاد منها (17250) فرداً، فيما بلغ عدد المستفيدين حتى اليوم (34360) مستفيداً ومستفيدة.

وثمن المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن الجهني جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله، على ما توليه من اهتمام ورعاية للأسر المحتاجة والأيتام وغيرها من الفئات التي تأثرت من تداعيات جائحة كورونا، من خلال البرامج التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيداً كذلك بتبرعات أهل الخير من رجال الأعمال والموسرين في نجاح تنفيذ عدد من البرامج والتي تؤكد تكاتف المجتمع السعودي.

وكشف "الجهني" أن الجمعية وزعت (1937) سلة غذائية، و(1485) بطاقة شرائية و(6000) وجبة ساخنة للأسر، وكذلك (8000) وجبة جافة في الحرم المكي، فيما وزعت (500) وجبة يومياً للقادمين والعاملين في مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وأشار إلى أن إجمالي المبالغ التي ساهمت في تلبية احتياج الأسر من السلات الغذائية والوجبات وصلت إلى (1338290) ريالاً.

وقدم شكره لجميع العاملين بالجمعية على متابعة تنفيذ البرنامج، وأهاب بالمجتمع التعاون لتعزيز أنشطة الجمعية تجسيداً لمبدأ التكافل بين أبناء هذا الشعب الكريم.

وبين "الجهني" أن برنامج "السلات الغذائية" و"البطاقات الشرائية" يلبي احتياج العديد من الأسر المحتاجة حسب ما تحتاجه الأسرة من حيث عدد أفرادها ومدى احتياجهم وضمن آلية توزيع تضمن معرفة سير العمل، والتأكد من استلام الأسر المدرجة في القوائم المستفيدة من برامج الجمعية، موضحاً أن الجمعية توزع "السلة الشهرية" على مدار العام حيث تستفيد من ذلك (17110) أسرة شهرياً.

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