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داوموا عليها.. هذه المواد الغذائية تحفّز عمل "الدماغ" بشدة

لتفادي تدهور الحالة الصحية والشعور بالتعب وسوء المزاج

للتغذية غير الصحية بجانب أمور أخرى تأثيرات كبيرة على عمل الدماغ البشرية؛ مما ينجم عنه تدهور الحالة الصحية والشعور بالتعب والإرهاق وسوء المزاج.

وأفادت الدكتورة يلينا سولوماتينا، أخصائية التغذية، بأنه من المهم أن تحتوي الأطعمة على نسبة جيدة من مركب كولين الكيميائي، الموجود بكثرة في صفار البيض واللحم وخاصة لحم الضأن، وكذلك في الشوفان والقرنبيط. كما يجب تناول الأطعمة المحتوية على فيتامين В12 وعنصر الحديد؛ فجميع هذه المواد تحفز عمل الدماغ.

وأضافت سولوماتينا بحسب ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم": "مركب الكولين، هو أساس المركب العضوي أستيل كولين، الذي يضمن سرعة النبضات العصبية. ويجب تناول المواد الغذائية المحتوية على فيتامين B12، الذي مع التقدم في العمر ينخفض تركيزه في الجسم؛ مما يسبب الدوخة والشعور بالتعب".

وتابعت: لكي يحصل الدماغ على كمية كافية من الأكسجين؛ من الضروري تناول مواد غذائية محتوية على الحديد، مثل الكبد واللحوم الحمراء".

وأوضحت أنه للحصول على النتيجة المطلوبة، يجب الاعتدال في الطعام، وعدم محاولة تناول كمية أكبر من هذه المواد؛ لأن الإفراط في تناولها يُحيّد جميع فوائدها.

وتشير الخبيرة، إلى أن من الأفضل عدم قلي هذه المواد الغذائية، ويفضل طهوها على البخار. كما يجب التقليل من تناول الحلويات المحتوية على سكر مكرر، والإكثار من تناول الفواكه والخضروات، كي تتحسن الحالة الصحية والمزاج.

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داوموا عليها.. هذه المواد الغذائية تحفّز عمل "الدماغ" بشدة
سبق

للتغذية غير الصحية بجانب أمور أخرى تأثيرات كبيرة على عمل الدماغ البشرية؛ مما ينجم عنه تدهور الحالة الصحية والشعور بالتعب والإرهاق وسوء المزاج.

وأفادت الدكتورة يلينا سولوماتينا، أخصائية التغذية، بأنه من المهم أن تحتوي الأطعمة على نسبة جيدة من مركب كولين الكيميائي، الموجود بكثرة في صفار البيض واللحم وخاصة لحم الضأن، وكذلك في الشوفان والقرنبيط. كما يجب تناول الأطعمة المحتوية على فيتامين В12 وعنصر الحديد؛ فجميع هذه المواد تحفز عمل الدماغ.

وأضافت سولوماتينا بحسب ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم": "مركب الكولين، هو أساس المركب العضوي أستيل كولين، الذي يضمن سرعة النبضات العصبية. ويجب تناول المواد الغذائية المحتوية على فيتامين B12، الذي مع التقدم في العمر ينخفض تركيزه في الجسم؛ مما يسبب الدوخة والشعور بالتعب".

وتابعت: لكي يحصل الدماغ على كمية كافية من الأكسجين؛ من الضروري تناول مواد غذائية محتوية على الحديد، مثل الكبد واللحوم الحمراء".

وأوضحت أنه للحصول على النتيجة المطلوبة، يجب الاعتدال في الطعام، وعدم محاولة تناول كمية أكبر من هذه المواد؛ لأن الإفراط في تناولها يُحيّد جميع فوائدها.

وتشير الخبيرة، إلى أن من الأفضل عدم قلي هذه المواد الغذائية، ويفضل طهوها على البخار. كما يجب التقليل من تناول الحلويات المحتوية على سكر مكرر، والإكثار من تناول الفواكه والخضروات، كي تتحسن الحالة الصحية والمزاج.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
09:55 AM

داوموا عليها.. هذه المواد الغذائية تحفّز عمل "الدماغ" بشدة

لتفادي تدهور الحالة الصحية والشعور بالتعب وسوء المزاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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للتغذية غير الصحية بجانب أمور أخرى تأثيرات كبيرة على عمل الدماغ البشرية؛ مما ينجم عنه تدهور الحالة الصحية والشعور بالتعب والإرهاق وسوء المزاج.

وأفادت الدكتورة يلينا سولوماتينا، أخصائية التغذية، بأنه من المهم أن تحتوي الأطعمة على نسبة جيدة من مركب كولين الكيميائي، الموجود بكثرة في صفار البيض واللحم وخاصة لحم الضأن، وكذلك في الشوفان والقرنبيط. كما يجب تناول الأطعمة المحتوية على فيتامين В12 وعنصر الحديد؛ فجميع هذه المواد تحفز عمل الدماغ.

وأضافت سولوماتينا بحسب ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم": "مركب الكولين، هو أساس المركب العضوي أستيل كولين، الذي يضمن سرعة النبضات العصبية. ويجب تناول المواد الغذائية المحتوية على فيتامين B12، الذي مع التقدم في العمر ينخفض تركيزه في الجسم؛ مما يسبب الدوخة والشعور بالتعب".

وتابعت: لكي يحصل الدماغ على كمية كافية من الأكسجين؛ من الضروري تناول مواد غذائية محتوية على الحديد، مثل الكبد واللحوم الحمراء".

وأوضحت أنه للحصول على النتيجة المطلوبة، يجب الاعتدال في الطعام، وعدم محاولة تناول كمية أكبر من هذه المواد؛ لأن الإفراط في تناولها يُحيّد جميع فوائدها.

وتشير الخبيرة، إلى أن من الأفضل عدم قلي هذه المواد الغذائية، ويفضل طهوها على البخار. كما يجب التقليل من تناول الحلويات المحتوية على سكر مكرر، والإكثار من تناول الفواكه والخضروات، كي تتحسن الحالة الصحية والمزاج.

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