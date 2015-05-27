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"الملحم": حديث الوزير يشدد على شفافية الخطط التعليمية لرفع كفاءة التعليم

التقويم سيحقق مستهدفات رؤية 2030 لصناعة مستقبل أفضل لأبناء الوطن

أشاد مدير تعليم المجمعة يوسف عبداللطيف الملحم بحديث وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال مؤتمر التقويم الدراسي الجديد ، وقال جاء حديث معاليه ليشدد على الشفافية والوضوح حول الخطط التعليمية المرسومة ؛ لرفع كفاءة منظومة التعليم ومخرجاته في بلادنا الغالية في ظل توجيه القيادة -حفظها الله- والاستمرار قُدمًا في تطوير المناهج، والشراكة مع الأسر والمؤسسات الحكومية والأهلية التي أسهمت بشكل كبير في نجاح التعليم عن بعد.

وأضاف "الملحم" حديث وزير التعليم يشدد على رفع كفاءة منظومة التعليم ومخرجاته بما يحقق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، ورؤية المملكة 2030، وصناعة مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن، والاستمرار في تطوير المناهج الدراسية، والشراكة المجتمعية مع الأسر والمؤسسات الحكومية والأهلية التي أسهمت بشكل كبير في نجاح التعليم عن بُعد.

وتابع: "تطبيق الخطط الدراسية المُطورة تتسق مع مُتطلبات مرحلة تطوير المناهج، وإدخال مناهج جديدة، من خلال رفع كفاءة الأوزان النسبية، وتضمين مواد جديدة، وتقديم تدريس مواد أخرى؛ بناءً على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي".

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"الملحم": حديث الوزير يشدد على شفافية الخطط التعليمية لرفع كفاءة التعليم
سبق

أشاد مدير تعليم المجمعة يوسف عبداللطيف الملحم بحديث وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال مؤتمر التقويم الدراسي الجديد ، وقال جاء حديث معاليه ليشدد على الشفافية والوضوح حول الخطط التعليمية المرسومة ؛ لرفع كفاءة منظومة التعليم ومخرجاته في بلادنا الغالية في ظل توجيه القيادة -حفظها الله- والاستمرار قُدمًا في تطوير المناهج، والشراكة مع الأسر والمؤسسات الحكومية والأهلية التي أسهمت بشكل كبير في نجاح التعليم عن بعد.

وأضاف "الملحم" حديث وزير التعليم يشدد على رفع كفاءة منظومة التعليم ومخرجاته بما يحقق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، ورؤية المملكة 2030، وصناعة مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن، والاستمرار في تطوير المناهج الدراسية، والشراكة المجتمعية مع الأسر والمؤسسات الحكومية والأهلية التي أسهمت بشكل كبير في نجاح التعليم عن بُعد.

وتابع: "تطبيق الخطط الدراسية المُطورة تتسق مع مُتطلبات مرحلة تطوير المناهج، وإدخال مناهج جديدة، من خلال رفع كفاءة الأوزان النسبية، وتضمين مواد جديدة، وتقديم تدريس مواد أخرى؛ بناءً على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي".

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
01:47 AM

"الملحم": حديث الوزير يشدد على شفافية الخطط التعليمية لرفع كفاءة التعليم

التقويم سيحقق مستهدفات رؤية 2030 لصناعة مستقبل أفضل لأبناء الوطن

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فلاح الجوفان - المجمعة
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أشاد مدير تعليم المجمعة يوسف عبداللطيف الملحم بحديث وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال مؤتمر التقويم الدراسي الجديد ، وقال جاء حديث معاليه ليشدد على الشفافية والوضوح حول الخطط التعليمية المرسومة ؛ لرفع كفاءة منظومة التعليم ومخرجاته في بلادنا الغالية في ظل توجيه القيادة -حفظها الله- والاستمرار قُدمًا في تطوير المناهج، والشراكة مع الأسر والمؤسسات الحكومية والأهلية التي أسهمت بشكل كبير في نجاح التعليم عن بعد.

وأضاف "الملحم" حديث وزير التعليم يشدد على رفع كفاءة منظومة التعليم ومخرجاته بما يحقق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، ورؤية المملكة 2030، وصناعة مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن، والاستمرار في تطوير المناهج الدراسية، والشراكة المجتمعية مع الأسر والمؤسسات الحكومية والأهلية التي أسهمت بشكل كبير في نجاح التعليم عن بُعد.

وتابع: "تطبيق الخطط الدراسية المُطورة تتسق مع مُتطلبات مرحلة تطوير المناهج، وإدخال مناهج جديدة، من خلال رفع كفاءة الأوزان النسبية، وتضمين مواد جديدة، وتقديم تدريس مواد أخرى؛ بناءً على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي".

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