النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تنمية البديع" بالأفلاج تكرم سبعينية اختتمت حفظ القرآن بعد 25 عامًا من الإصرار

قدمت لها طقما ذهبيا ودرع اللجنة وهدايا نقدية بلغت 13 ألف ريال

قدّمت لجنة تنمية البديع بالأفلاج، اليوم الثلاثاء، طقمًا ذهبيًا تكريمًا لـ "سبعينية" اختتمت قبل أيام حفظ القرآن كاملاً بعد 25 عامًا من العزيمة والإصرار.

وتفصيلاً، قامت لجنة تنمية البديع ممثلة في مركز تنمية المرأة الاجتماعي اليوم الثلاثاء بزيارة لحافظة القرآن فاطمة بنت مرزوق المجادعة وقدمت لها طقم ذهب ودرع اللجنة وجهاز استماع القرآن لأئمة الحرمين ومجموعة من القراء.

وأكدت المشرفة على البرامج النسائية بلجنة البديع موضي بنت راشد آل تميم التي قدمت لها الهدايا فخر اللجنة بهذا الإنجاز الذي ينم عن العزيمة في طلب العلم ومثال يُحتذى به في الإصرار الذي توج بعد مشوار 25 عامًا بحفظ القرآن الكريم .

وكانت "سبق" قد انفردت باحتفال ذوي سيدة تبلغ من العمر 68 عامًا بالبديع في محافظة الأفلاج بحفظها القرآن كاملاً بعد أن دفعتها عزيمتها لحفظ كتاب الله والالتحاق بدار ميمونة بالبديع التابعة لجمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج على الرغم من أنها لا تقرأ ولا تكتب وبدأت تحفظ بالتلقين وسماع أصوات القراء حتى حفظت القرآن كاملاً بعد مشوار 25 عامًا في حفظه، ليتفاعل مع ذلك الخبر العديد من الجمعيات والمحال التجارية وقدمت لها هدايا نقدية بلغت 13 ألفًا بالإضافة إلى طقم الذهب والهدايا العينية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تنمية البديع" بالأفلاج تكرم سبعينية اختتمت حفظ القرآن بعد 25 عامًا من الإصرار
سبق

قدّمت لجنة تنمية البديع بالأفلاج، اليوم الثلاثاء، طقمًا ذهبيًا تكريمًا لـ "سبعينية" اختتمت قبل أيام حفظ القرآن كاملاً بعد 25 عامًا من العزيمة والإصرار.

وتفصيلاً، قامت لجنة تنمية البديع ممثلة في مركز تنمية المرأة الاجتماعي اليوم الثلاثاء بزيارة لحافظة القرآن فاطمة بنت مرزوق المجادعة وقدمت لها طقم ذهب ودرع اللجنة وجهاز استماع القرآن لأئمة الحرمين ومجموعة من القراء.

وأكدت المشرفة على البرامج النسائية بلجنة البديع موضي بنت راشد آل تميم التي قدمت لها الهدايا فخر اللجنة بهذا الإنجاز الذي ينم عن العزيمة في طلب العلم ومثال يُحتذى به في الإصرار الذي توج بعد مشوار 25 عامًا بحفظ القرآن الكريم .

وكانت "سبق" قد انفردت باحتفال ذوي سيدة تبلغ من العمر 68 عامًا بالبديع في محافظة الأفلاج بحفظها القرآن كاملاً بعد أن دفعتها عزيمتها لحفظ كتاب الله والالتحاق بدار ميمونة بالبديع التابعة لجمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج على الرغم من أنها لا تقرأ ولا تكتب وبدأت تحفظ بالتلقين وسماع أصوات القراء حتى حفظت القرآن كاملاً بعد مشوار 25 عامًا في حفظه، ليتفاعل مع ذلك الخبر العديد من الجمعيات والمحال التجارية وقدمت لها هدايا نقدية بلغت 13 ألفًا بالإضافة إلى طقم الذهب والهدايا العينية .

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
11:23 PM

"تنمية البديع" بالأفلاج تكرم سبعينية اختتمت حفظ القرآن بعد 25 عامًا من الإصرار

قدمت لها طقما ذهبيا ودرع اللجنة وهدايا نقدية بلغت 13 ألف ريال

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
0
2,843

قدّمت لجنة تنمية البديع بالأفلاج، اليوم الثلاثاء، طقمًا ذهبيًا تكريمًا لـ "سبعينية" اختتمت قبل أيام حفظ القرآن كاملاً بعد 25 عامًا من العزيمة والإصرار.

وتفصيلاً، قامت لجنة تنمية البديع ممثلة في مركز تنمية المرأة الاجتماعي اليوم الثلاثاء بزيارة لحافظة القرآن فاطمة بنت مرزوق المجادعة وقدمت لها طقم ذهب ودرع اللجنة وجهاز استماع القرآن لأئمة الحرمين ومجموعة من القراء.

وأكدت المشرفة على البرامج النسائية بلجنة البديع موضي بنت راشد آل تميم التي قدمت لها الهدايا فخر اللجنة بهذا الإنجاز الذي ينم عن العزيمة في طلب العلم ومثال يُحتذى به في الإصرار الذي توج بعد مشوار 25 عامًا بحفظ القرآن الكريم .

وكانت "سبق" قد انفردت باحتفال ذوي سيدة تبلغ من العمر 68 عامًا بالبديع في محافظة الأفلاج بحفظها القرآن كاملاً بعد أن دفعتها عزيمتها لحفظ كتاب الله والالتحاق بدار ميمونة بالبديع التابعة لجمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج على الرغم من أنها لا تقرأ ولا تكتب وبدأت تحفظ بالتلقين وسماع أصوات القراء حتى حفظت القرآن كاملاً بعد مشوار 25 عامًا في حفظه، ليتفاعل مع ذلك الخبر العديد من الجمعيات والمحال التجارية وقدمت لها هدايا نقدية بلغت 13 ألفًا بالإضافة إلى طقم الذهب والهدايا العينية .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,139
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,875
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,396

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة