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الدنمارك تبلغ نصف نهائي أمم أوروبا على حساب تشيكيا

تأهل المنتخب الدنماركي إلى نصف نهائي كأس أوروبا "يورو 2020" بفوزه على نظيره التشيكي 2 -1 اليوم السبت في دور الثمانية.

وتقدم المنتخب الدنماركي بهدف عن طريق توماس ديلاني في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف كاسبر دولبرغ الهدف الثاني للدنمارك في الدقيقة الـ42، وردَّ باتريك تشيك بهدف للمنتخب التشيكي في الدقيقة الـ48.

ورفع تشيك رصيده إلى خمسة أهداف؛ ليقتسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويلتقي المنتخب الدنماركي في المربع الذهبي الفائز من مباراة إنجلترا وأوكرانيا التي تقام في وقت لاحق.

بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الدنمارك تبلغ نصف نهائي أمم أوروبا على حساب تشيكيا
سبق

تأهل المنتخب الدنماركي إلى نصف نهائي كأس أوروبا "يورو 2020" بفوزه على نظيره التشيكي 2 -1 اليوم السبت في دور الثمانية.

وتقدم المنتخب الدنماركي بهدف عن طريق توماس ديلاني في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف كاسبر دولبرغ الهدف الثاني للدنمارك في الدقيقة الـ42، وردَّ باتريك تشيك بهدف للمنتخب التشيكي في الدقيقة الـ48.

ورفع تشيك رصيده إلى خمسة أهداف؛ ليقتسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويلتقي المنتخب الدنماركي في المربع الذهبي الفائز من مباراة إنجلترا وأوكرانيا التي تقام في وقت لاحق.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
09:22 PM

الدنمارك تبلغ نصف نهائي أمم أوروبا على حساب تشيكيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل المنتخب الدنماركي إلى نصف نهائي كأس أوروبا "يورو 2020" بفوزه على نظيره التشيكي 2 -1 اليوم السبت في دور الثمانية.

وتقدم المنتخب الدنماركي بهدف عن طريق توماس ديلاني في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف كاسبر دولبرغ الهدف الثاني للدنمارك في الدقيقة الـ42، وردَّ باتريك تشيك بهدف للمنتخب التشيكي في الدقيقة الـ48.

ورفع تشيك رصيده إلى خمسة أهداف؛ ليقتسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويلتقي المنتخب الدنماركي في المربع الذهبي الفائز من مباراة إنجلترا وأوكرانيا التي تقام في وقت لاحق.

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