النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال يوم واحد.. إسبانيا تسجل 40,197 إصابة جديدة بكورونا

في حين بلغ إجمالي الوفيات 53,314 حالةً

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 40,197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و235 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليصل إلى 2,252,164 إصابةً، في حين بلغ إجمالي الوفيات 53,314 حالةً.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
خلال يوم واحد.. إسبانيا تسجل 40,197 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 40,197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و235 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليصل إلى 2,252,164 إصابةً، في حين بلغ إجمالي الوفيات 53,314 حالةً.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
10:43 PM

خلال يوم واحد.. إسبانيا تسجل 40,197 إصابة جديدة بكورونا

في حين بلغ إجمالي الوفيات 53,314 حالةً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
146

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 40,197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و235 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليصل إلى 2,252,164 إصابةً، في حين بلغ إجمالي الوفيات 53,314 حالةً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,373
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,045
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,748
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,799

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة