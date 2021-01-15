سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 40,197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و235 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليصل إلى 2,252,164 إصابةً، في حين بلغ إجمالي الوفيات 53,314 حالةً.

خلال يوم واحد.. إسبانيا تسجل 40,197 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-15 سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 40,197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و235 حالة وفاة.



وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليصل إلى 2,252,164 إصابةً، في حين بلغ إجمالي الوفيات 53,314 حالةً.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442 10:43 PM

خلال يوم واحد.. إسبانيا تسجل 40,197 إصابة جديدة بكورونا في حين بلغ إجمالي الوفيات 53,314 حالةً





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سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 40,197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و235 حالة وفاة.



وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليصل إلى 2,252,164 إصابةً، في حين بلغ إجمالي الوفيات 53,314 حالةً.