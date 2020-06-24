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تسريب جديد.. "الهيل" يفضح تخطيط "المطيري" و"القذافي" لنشر الفوضى بالخليج

قال في تغريدة على تويتر: تابعوا نفاق "حاكم" وما خفي أعظم.. والقادم أكبر وأخطر

نشر المعارض القطري خالد الهيل أمس الثلاثاء تسريبًا جديدًا عن القيادي الإخواني الكويتي الهارب إلى تركيا حاكم المطيري مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، كشف عن مؤامرة بينهما، تقوم على التخطيط لنشر "الفوضى الخلاقة" في الدول العربية بشكل عام، ودول الخليج بصفة خاصة، مستغلين حالة الفوضى التي انتشرت في دول عدة آنذاك.

وفي التفاصيل، كتب الهيل في تغريدة عبر "تويتر": "تسريب حصري عن حاكم المطيري. القذافي يوافق على دعم مشروع حاكم التخريبي لإسقاط الأنظمة. حاكم يتملق: بيض الله وجهك. أجل، بلا شك المشروع قائم منذ سنوات". وأضاف: "فقط تابعوا نفاق حاكم. وما خفي أعظم، والقادم أكبر وأخطر".

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تسريب جديد.. "الهيل" يفضح تخطيط "المطيري" و"القذافي" لنشر الفوضى بالخليج
سبق

نشر المعارض القطري خالد الهيل أمس الثلاثاء تسريبًا جديدًا عن القيادي الإخواني الكويتي الهارب إلى تركيا حاكم المطيري مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، كشف عن مؤامرة بينهما، تقوم على التخطيط لنشر "الفوضى الخلاقة" في الدول العربية بشكل عام، ودول الخليج بصفة خاصة، مستغلين حالة الفوضى التي انتشرت في دول عدة آنذاك.

وفي التفاصيل، كتب الهيل في تغريدة عبر "تويتر": "تسريب حصري عن حاكم المطيري. القذافي يوافق على دعم مشروع حاكم التخريبي لإسقاط الأنظمة. حاكم يتملق: بيض الله وجهك. أجل، بلا شك المشروع قائم منذ سنوات". وأضاف: "فقط تابعوا نفاق حاكم. وما خفي أعظم، والقادم أكبر وأخطر".

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
01:34 AM

تسريب جديد.. "الهيل" يفضح تخطيط "المطيري" و"القذافي" لنشر الفوضى بالخليج

قال في تغريدة على تويتر: تابعوا نفاق "حاكم" وما خفي أعظم.. والقادم أكبر وأخطر

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حامد العلي - الرياض
4
8,471

نشر المعارض القطري خالد الهيل أمس الثلاثاء تسريبًا جديدًا عن القيادي الإخواني الكويتي الهارب إلى تركيا حاكم المطيري مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، كشف عن مؤامرة بينهما، تقوم على التخطيط لنشر "الفوضى الخلاقة" في الدول العربية بشكل عام، ودول الخليج بصفة خاصة، مستغلين حالة الفوضى التي انتشرت في دول عدة آنذاك.

وفي التفاصيل، كتب الهيل في تغريدة عبر "تويتر": "تسريب حصري عن حاكم المطيري. القذافي يوافق على دعم مشروع حاكم التخريبي لإسقاط الأنظمة. حاكم يتملق: بيض الله وجهك. أجل، بلا شك المشروع قائم منذ سنوات". وأضاف: "فقط تابعوا نفاق حاكم. وما خفي أعظم، والقادم أكبر وأخطر".

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