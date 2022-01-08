النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الصحة اللبناني: موجة "أوميكرون" تحولت خلال 3 أسابيع إلى "تسونامي"

"الأبيض" لفت إلى تفاقم النقص في الأدوية

قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض اليوم السبت: "إن موجة متحور فيروس كورونا أوميكرون، التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع في البلاد، تتحول إلى تسونامي".

وبيّن "الأبيض" أن الوضع في المستشفيات ووحدات العناية المركزة لا يزال مستقرًّا، ويجري العمل على تعزيز القدرة الاستيعابية، وفقًا للوكالة اللبنانية.

ولفت وزير الصحة إلى تفاقم النقص في الأدوية، ولاسيما لعلاج مرضى السرطان، فضلاً عن النقص في الحليب.

الرئيسية/ محطات

اعلان
وزير الصحة اللبناني: موجة "أوميكرون" تحولت خلال 3 أسابيع إلى "تسونامي"
سبق

قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض اليوم السبت: "إن موجة متحور فيروس كورونا أوميكرون، التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع في البلاد، تتحول إلى تسونامي".

وبيّن "الأبيض" أن الوضع في المستشفيات ووحدات العناية المركزة لا يزال مستقرًّا، ويجري العمل على تعزيز القدرة الاستيعابية، وفقًا للوكالة اللبنانية.

ولفت وزير الصحة إلى تفاقم النقص في الأدوية، ولاسيما لعلاج مرضى السرطان، فضلاً عن النقص في الحليب.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
08:21 PM

وزير الصحة اللبناني: موجة "أوميكرون" تحولت خلال 3 أسابيع إلى "تسونامي"

"الأبيض" لفت إلى تفاقم النقص في الأدوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,480

قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض اليوم السبت: "إن موجة متحور فيروس كورونا أوميكرون، التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع في البلاد، تتحول إلى تسونامي".

وبيّن "الأبيض" أن الوضع في المستشفيات ووحدات العناية المركزة لا يزال مستقرًّا، ويجري العمل على تعزيز القدرة الاستيعابية، وفقًا للوكالة اللبنانية.

ولفت وزير الصحة إلى تفاقم النقص في الأدوية، ولاسيما لعلاج مرضى السرطان، فضلاً عن النقص في الحليب.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,333
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,317
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,720
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,630

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة