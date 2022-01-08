وزير الصحة اللبناني: موجة "أوميكرون" تحولت خلال 3 أسابيع إلى "تسونامي"

"الأبيض" لفت إلى تفاقم النقص في الأدوية

قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض اليوم السبت: "إن موجة متحور فيروس كورونا أوميكرون، التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع في البلاد، تتحول إلى تسونامي".

وبيّن "الأبيض" أن الوضع في المستشفيات ووحدات العناية المركزة لا يزال مستقرًّا، ويجري العمل على تعزيز القدرة الاستيعابية، وفقًا للوكالة اللبنانية.

ولفت وزير الصحة إلى تفاقم النقص في الأدوية، ولاسيما لعلاج مرضى السرطان، فضلاً عن النقص في الحليب.