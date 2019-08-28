أمير الجوف: سلامة الطلاب والطالبات بالمدارس تضمن بيئة تعليمية مطمئنة

مشددًا على مدير مدني المنطقة تطبيق اشتراطات السلامة بمراحل التعليم

شدّد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، خلال لقائه في مكتبه اليوم مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء محمد بن عبد الله القريني؛ على التأكد من تطبيق جميع اشتراطات السلامة في مباني التعليم بجميع مراحله؛ مما يضمن بيئة تعليمية مطمئنة.

وفي هذا السياق أوضح اللواء "القريني" لأمير المنطقة خلال اللقاء، أن فرق التفتيش بالإدارة قامت بجولات تفتيشية على المدارس منذ وقت مبكر؛ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلبة في عامهم الدراسي الجديد ومعالجة بعض الملاحظات التي تم رصدها؛ ككواشف الحريق وطفايات الحريق وأجهزة الإنذار المبكر، مع وجود مخارج للطوارئ.

وأكد القريني أن مديرية الدفاع المدني حريصة كل الحرص على خلوّ العام الدراسي من الكوارث بما يحقق رؤية المملكة في سلامة المجتمع، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.