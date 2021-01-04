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مكة.. حملات ميدانية تصادر ألعاب أطفال ومواد غذائية مجهولة المصدر بحجز الزايدي

كشفت عن عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم قياس درجات الحرارة لمرتادي المنشآت

واصلت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملاتها الميدانية المكثَّفة على المنشآت التجارية بحجز الزايدي، في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنَّ الفرق الرقابية التابعة للبلدية ممثلة بقسم مراقبة الأسواق وقسم رقابة المواد الغذائية، قامت بجولة رقابية مشتركة على المنشآت الغذائية (الفود ترك) بحجز الزايدي بطريق مكة جدة السريع، كشفت عن مخالفات عدة أبرزها: وجود مواد غذائية مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية لدى بعض العاملين، ومباشرة النشاط خارج الحد المسموح به للمحل، إضافةً إلى عدم الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم قياس درجات الحرارة لدى مرتادي المنشآت.

وأشار المهندس أكرم الحربي إلى مصادرة بعض الألعاب التي تؤجر بطرق مخالفة لدى بعض الجائلين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، حيث تم منع تأجير الألعاب بالطرق العشوائية، وإيقاف أي أنشطة مخالفة قد تتسبب في إلحاق الضرر بمرتادي الحجز أو تشويه المظهر العام.

وأكد "الحربي" أن مراقبي البلدية يبذلون جهودًا كبيرة لمنع الأنشطة غير المرخصة بالحجز والحدائق والمرافق العامة، ومكافحة الظواهر السلبية، وتوفير البيئة الصحية الملائمة للأهالي، حفاظاً على سلامتهم وراحتهم.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. حملات ميدانية تصادر ألعاب أطفال ومواد غذائية مجهولة المصدر بحجز الزايدي
سبق

واصلت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملاتها الميدانية المكثَّفة على المنشآت التجارية بحجز الزايدي، في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنَّ الفرق الرقابية التابعة للبلدية ممثلة بقسم مراقبة الأسواق وقسم رقابة المواد الغذائية، قامت بجولة رقابية مشتركة على المنشآت الغذائية (الفود ترك) بحجز الزايدي بطريق مكة جدة السريع، كشفت عن مخالفات عدة أبرزها: وجود مواد غذائية مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية لدى بعض العاملين، ومباشرة النشاط خارج الحد المسموح به للمحل، إضافةً إلى عدم الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم قياس درجات الحرارة لدى مرتادي المنشآت.

وأشار المهندس أكرم الحربي إلى مصادرة بعض الألعاب التي تؤجر بطرق مخالفة لدى بعض الجائلين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، حيث تم منع تأجير الألعاب بالطرق العشوائية، وإيقاف أي أنشطة مخالفة قد تتسبب في إلحاق الضرر بمرتادي الحجز أو تشويه المظهر العام.

وأكد "الحربي" أن مراقبي البلدية يبذلون جهودًا كبيرة لمنع الأنشطة غير المرخصة بالحجز والحدائق والمرافق العامة، ومكافحة الظواهر السلبية، وتوفير البيئة الصحية الملائمة للأهالي، حفاظاً على سلامتهم وراحتهم.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
06:43 PM

مكة.. حملات ميدانية تصادر ألعاب أطفال ومواد غذائية مجهولة المصدر بحجز الزايدي

كشفت عن عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم قياس درجات الحرارة لمرتادي المنشآت

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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واصلت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملاتها الميدانية المكثَّفة على المنشآت التجارية بحجز الزايدي، في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنَّ الفرق الرقابية التابعة للبلدية ممثلة بقسم مراقبة الأسواق وقسم رقابة المواد الغذائية، قامت بجولة رقابية مشتركة على المنشآت الغذائية (الفود ترك) بحجز الزايدي بطريق مكة جدة السريع، كشفت عن مخالفات عدة أبرزها: وجود مواد غذائية مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية لدى بعض العاملين، ومباشرة النشاط خارج الحد المسموح به للمحل، إضافةً إلى عدم الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم قياس درجات الحرارة لدى مرتادي المنشآت.

وأشار المهندس أكرم الحربي إلى مصادرة بعض الألعاب التي تؤجر بطرق مخالفة لدى بعض الجائلين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، حيث تم منع تأجير الألعاب بالطرق العشوائية، وإيقاف أي أنشطة مخالفة قد تتسبب في إلحاق الضرر بمرتادي الحجز أو تشويه المظهر العام.

وأكد "الحربي" أن مراقبي البلدية يبذلون جهودًا كبيرة لمنع الأنشطة غير المرخصة بالحجز والحدائق والمرافق العامة، ومكافحة الظواهر السلبية، وتوفير البيئة الصحية الملائمة للأهالي، حفاظاً على سلامتهم وراحتهم.

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