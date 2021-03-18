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رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجلس التعاون يبحثون دعم ريادة الأعمال

اجتماعهم تضمّن التأكيد على أهمية تحقيق المبادرة المعروضة وفق جدولها الزمني

عقد رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ومن في حكمهم" بدول مجلس التعاون، اليوم، اجتماعاً ناقشوا فيه رؤية جماعية لإعداد خارطة لدعم وتشجيع ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون.

وشهد هذا الاجتماع التأكيد على أهمية تحقيق المبادرة المعروضة وفق جدولها الزمني، وغيرها من الموضوعات التي تدعم المنشأة الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بين دول مجلس التعاون.

وجاء هذا الاجتماع انطلاقاً من اهتمام قادة دول مجلس التعاون بدعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس الذي أكده البيان الختامي للمجلس الأعلى للدورة 41 "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجلس التعاون يبحثون دعم ريادة الأعمال
سبق

عقد رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ومن في حكمهم" بدول مجلس التعاون، اليوم، اجتماعاً ناقشوا فيه رؤية جماعية لإعداد خارطة لدعم وتشجيع ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون.

وشهد هذا الاجتماع التأكيد على أهمية تحقيق المبادرة المعروضة وفق جدولها الزمني، وغيرها من الموضوعات التي تدعم المنشأة الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بين دول مجلس التعاون.

وجاء هذا الاجتماع انطلاقاً من اهتمام قادة دول مجلس التعاون بدعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس الذي أكده البيان الختامي للمجلس الأعلى للدورة 41 "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح".

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
04:28 PM

رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجلس التعاون يبحثون دعم ريادة الأعمال

اجتماعهم تضمّن التأكيد على أهمية تحقيق المبادرة المعروضة وفق جدولها الزمني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ومن في حكمهم" بدول مجلس التعاون، اليوم، اجتماعاً ناقشوا فيه رؤية جماعية لإعداد خارطة لدعم وتشجيع ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون.

وشهد هذا الاجتماع التأكيد على أهمية تحقيق المبادرة المعروضة وفق جدولها الزمني، وغيرها من الموضوعات التي تدعم المنشأة الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بين دول مجلس التعاون.

وجاء هذا الاجتماع انطلاقاً من اهتمام قادة دول مجلس التعاون بدعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس الذي أكده البيان الختامي للمجلس الأعلى للدورة 41 "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح".

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