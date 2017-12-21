غدًا.. انطلاق ملتقى القيادات النسائية الرياضية السنوي

أحد برامج المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي

بحضور نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، وسعادة الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة بدولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ خالد المدفع، يُعقد يوم غدٍ الأربعاء، ملتقى القيادات النسائية الرياضية السنوي، أحد برامج المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي والذي تنظمه لجنة رياضة المرأة.

وستحل الوزيرة حصة عيسى بوحيمد وزيرة تنمية المجتمع في دولة الإمارات كضيف شرف على الملتقى، كما تشارك متحدثات من ذوات الخبرة في القطاع الرياضي بالبلدين، وذلك بهدف تعزيز أهمية الرياضة النسائية وآلية تطويرها، والخروج بتوصيات تُسهم في تمكين المرأة في القطاع، وتحقيق منجزات مشرفة تليق بالبلدين الشقيقين.

ويتضمن الملتقى الذي يُقام افتراضيًا أربع جلسات، حيث تنطلق الجلسة الأولى عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت المملكة (الواحدة ظهرًا بتوقيت الإمارات)، وتحمل عنوان (إنجازات المرأة الرياضية في السعودية والإمارات)، وتشارك فيها صاحبة السمو الأميرة نوف بنت خالد آل سعود رئيس لجنة المرأة من الجانب السعودي، والدكتورة مي الجابر رئيس لجنة المرأة من الجانب الإماراتي، تعقبها الجلسة الثانية التي تحمل عنوان (الأسرة والرياضة)، وتشارك فيها الدكتورة هلا التويجري أمين عام مجلس شؤون الأسرة، وحصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع الإماراتية، والدكتورة رزان دقماق اختصاصية تغذية علاجية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في قسم القلب.

أما الجلسة الثالثة فتحمل عنوان (ريادة وتمكين المرأة في القطاع الرياضي)، وتشارك فيها كل من أضواء العريفي وكيل وزارة الرياضة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير، والأستاذة ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

وتختتم الجلسات بالجلسة الرابعة التي تحمل عنوان (رياضية ومسيرة نجاح)، وتشارك فيها كل من المدربة الرياضية الإماراتية حورية الطاهري، ولاعبة المبارزة السعودية لمى الفوزان، ثم يعقب الجلسة الأخيرة الكلمة الختامية وإعلان التوصيات والمبادرات.

يُذكر أن الملتقى سيكون منقولاً على الهواء مباشرة عبر المنصات الرسمية لوزارة الرياضة السعودية، والهيئة العامة للرياضة الإماراتية في شبكات التواصل الاجتماعي.