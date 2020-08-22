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"الأرصاد" تنبّه لسحب رعدية على نجران

تشمل "بدر الجنوب وحبونا" حتى 7 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وذكرت "الهيئة" أن التنبيه يشمل محافظتي بدر الجنوب، وحبونا، ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه لسحب رعدية على نجران
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وذكرت "الهيئة" أن التنبيه يشمل محافظتي بدر الجنوب، وحبونا، ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
01:09 PM

"الأرصاد" تنبّه لسحب رعدية على نجران

تشمل "بدر الجنوب وحبونا" حتى 7 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وذكرت "الهيئة" أن التنبيه يشمل محافظتي بدر الجنوب، وحبونا، ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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