سقوط طائرة شرق طهران ومصرع اثنين

قُتل شخصان، اليوم الخميس؛ إثر سقوط طائرة تدريبية في محافظة سمنان شرق طهران.
ووفق وكالة "سبوتنيك"، لفت التلفزيون الإيراني، إلى أن الطائرة سقطت قبل 200 متر فقط من مدرج مطار "إيفانكي" في مدينة غرمسار بمحافظة سمنان.
قُتل شخصان، اليوم الخميس؛ إثر سقوط طائرة تدريبية في محافظة سمنان شرق طهران.
ووفق وكالة "سبوتنيك"، لفت التلفزيون الإيراني، إلى أن الطائرة سقطت قبل 200 متر فقط من مدرج مطار "إيفانكي" في مدينة غرمسار بمحافظة سمنان.
قُتل شخصان، اليوم الخميس؛ إثر سقوط طائرة تدريبية في محافظة سمنان شرق طهران.
ووفق وكالة "سبوتنيك"، لفت التلفزيون الإيراني، إلى أن الطائرة سقطت قبل 200 متر فقط من مدرج مطار "إيفانكي" في مدينة غرمسار بمحافظة سمنان.
قُتل شخصان، اليوم الخميس؛ إثر سقوط طائرة تدريبية في محافظة سمنان شرق طهران.
ووفق وكالة "سبوتنيك"، لفت التلفزيون الإيراني، إلى أن الطائرة سقطت قبل 200 متر فقط من مدرج مطار "إيفانكي" في مدينة غرمسار بمحافظة سمنان.