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سقوط طائرة شرق طهران ومصرع اثنين

قبل 200 متر فقط من مدرج مطار "إيفانكي"

قُتل شخصان، اليوم الخميس؛ إثر سقوط طائرة تدريبية في محافظة سمنان شرق طهران.

ووفق وكالة "سبوتنيك"، لفت التلفزيون الإيراني، إلى أن الطائرة سقطت قبل 200 متر فقط من مدرج مطار "إيفانكي" في مدينة غرمسار بمحافظة سمنان.

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سقوط طائرة شرق طهران ومصرع اثنين
سبق

قُتل شخصان، اليوم الخميس؛ إثر سقوط طائرة تدريبية في محافظة سمنان شرق طهران.

ووفق وكالة "سبوتنيك"، لفت التلفزيون الإيراني، إلى أن الطائرة سقطت قبل 200 متر فقط من مدرج مطار "إيفانكي" في مدينة غرمسار بمحافظة سمنان.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
09:07 AM

سقوط طائرة شرق طهران ومصرع اثنين

قبل 200 متر فقط من مدرج مطار "إيفانكي"

أر شيفية
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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل شخصان، اليوم الخميس؛ إثر سقوط طائرة تدريبية في محافظة سمنان شرق طهران.

ووفق وكالة "سبوتنيك"، لفت التلفزيون الإيراني، إلى أن الطائرة سقطت قبل 200 متر فقط من مدرج مطار "إيفانكي" في مدينة غرمسار بمحافظة سمنان.

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