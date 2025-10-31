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أكدها فارس الجنوب .. ضمك استعاد الصدارة وجرع الاتفاق المرارة

واصل فريق ضمك الأول لكرة القدم انطلاقته القوية محققاً فوزه السادس بالمسابقة بتغلبه على مضيفه الاتفاق بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة لحساب منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بتلك النتيجة رفع ضمك رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول الترتيب فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 10 نقاط بالمركز الـ12 في لائحة الترتيب.

يدين فارس الجنوب بالانتصار إلى لاعبه عبدالله العمار صاحب الهدف الوحيد والذي سجله عند الدقيقة 68 برأسية جميلة مستغلاً العرضية المثالية من فاروق شافعي.

وأكمل الضيوف المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد فيليبي أوجوستو في الدقيقة 85 لتلقيه البطاقة الحمراء نتيجة تدخله العنيف على اللاعب المنافس.

الاتفاق ضمك الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أكدها فارس الجنوب .. ضمك استعاد الصدارة وجرع الاتفاق المرارة
سبق

واصل فريق ضمك الأول لكرة القدم انطلاقته القوية محققاً فوزه السادس بالمسابقة بتغلبه على مضيفه الاتفاق بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة لحساب منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بتلك النتيجة رفع ضمك رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول الترتيب فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 10 نقاط بالمركز الـ12 في لائحة الترتيب.

يدين فارس الجنوب بالانتصار إلى لاعبه عبدالله العمار صاحب الهدف الوحيد والذي سجله عند الدقيقة 68 برأسية جميلة مستغلاً العرضية المثالية من فاروق شافعي.

وأكمل الضيوف المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد فيليبي أوجوستو في الدقيقة 85 لتلقيه البطاقة الحمراء نتيجة تدخله العنيف على اللاعب المنافس.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
08:08 PM
اخر تعديل
31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
12:33 AM

أكدها فارس الجنوب .. ضمك استعاد الصدارة وجرع الاتفاق المرارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل فريق ضمك الأول لكرة القدم انطلاقته القوية محققاً فوزه السادس بالمسابقة بتغلبه على مضيفه الاتفاق بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة لحساب منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بتلك النتيجة رفع ضمك رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول الترتيب فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 10 نقاط بالمركز الـ12 في لائحة الترتيب.

يدين فارس الجنوب بالانتصار إلى لاعبه عبدالله العمار صاحب الهدف الوحيد والذي سجله عند الدقيقة 68 برأسية جميلة مستغلاً العرضية المثالية من فاروق شافعي.

وأكمل الضيوف المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد فيليبي أوجوستو في الدقيقة 85 لتلقيه البطاقة الحمراء نتيجة تدخله العنيف على اللاعب المنافس.

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