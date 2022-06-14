فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا
إجمالي الوفيات ارتفع إلى 29398 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء
سجَّلت فرنسا في مستشفياتها 24 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 29398 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، وفقًا لتقرير نشرته الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا.
وأكد التقرير استمرار الانخفاض في عدد الحالات الحرجة داخل وحدات العناية المركزة بأقل من 8 مرضى عن يوم أمس؛ ليصبح المجموع 871 حالة حرجة.
ومن المزمع أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد المرحلة الثالثة من إجراءات رفع الحجر الصحي العام المقرر في الـ 22 من هذا الشهر، ومن ضمنها إعادة فتح المطاعم في باريس وضواحيها، وتخفيف الإجراءات في المدارس، ورفع الحظر عن التجمعات لأكثر من 10 أشخاص.
كما ستكشف وكالة الصحة العامة يوم الثلاثاء القادم عن التحديث الجديد لعدد الوفيات في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية، الذي بلغ 10384 حالة وفاة وفقًا لآخر تحديث لها.
فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-06-14
سجَّلت فرنسا في مستشفياتها 24 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 29398 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، وفقًا لتقرير نشرته الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا.
وأكد التقرير استمرار الانخفاض في عدد الحالات الحرجة داخل وحدات العناية المركزة بأقل من 8 مرضى عن يوم أمس؛ ليصبح المجموع 871 حالة حرجة.
ومن المزمع أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد المرحلة الثالثة من إجراءات رفع الحجر الصحي العام المقرر في الـ 22 من هذا الشهر، ومن ضمنها إعادة فتح المطاعم في باريس وضواحيها، وتخفيف الإجراءات في المدارس، ورفع الحظر عن التجمعات لأكثر من 10 أشخاص.
كما ستكشف وكالة الصحة العامة يوم الثلاثاء القادم عن التحديث الجديد لعدد الوفيات في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية، الذي بلغ 10384 حالة وفاة وفقًا لآخر تحديث لها.
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
12:25 AM
فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا
إجمالي الوفيات ارتفع إلى 29398 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء
سجَّلت فرنسا في مستشفياتها 24 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 29398 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، وفقًا لتقرير نشرته الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا.
وأكد التقرير استمرار الانخفاض في عدد الحالات الحرجة داخل وحدات العناية المركزة بأقل من 8 مرضى عن يوم أمس؛ ليصبح المجموع 871 حالة حرجة.
ومن المزمع أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد المرحلة الثالثة من إجراءات رفع الحجر الصحي العام المقرر في الـ 22 من هذا الشهر، ومن ضمنها إعادة فتح المطاعم في باريس وضواحيها، وتخفيف الإجراءات في المدارس، ورفع الحظر عن التجمعات لأكثر من 10 أشخاص.
كما ستكشف وكالة الصحة العامة يوم الثلاثاء القادم عن التحديث الجديد لعدد الوفيات في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية، الذي بلغ 10384 حالة وفاة وفقًا لآخر تحديث لها.