النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا

إجمالي الوفيات ارتفع إلى 29398 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء

سجَّلت فرنسا في مستشفياتها 24 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 29398 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، وفقًا لتقرير نشرته الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا.

وأكد التقرير استمرار الانخفاض في عدد الحالات الحرجة داخل وحدات العناية المركزة بأقل من 8 مرضى عن يوم أمس؛ ليصبح المجموع 871 حالة حرجة.

ومن المزمع أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد المرحلة الثالثة من إجراءات رفع الحجر الصحي العام المقرر في الـ 22 من هذا الشهر، ومن ضمنها إعادة فتح المطاعم في باريس وضواحيها، وتخفيف الإجراءات في المدارس، ورفع الحظر عن التجمعات لأكثر من 10 أشخاص.

كما ستكشف وكالة الصحة العامة يوم الثلاثاء القادم عن التحديث الجديد لعدد الوفيات في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية، الذي بلغ 10384 حالة وفاة وفقًا لآخر تحديث لها.

فيروس كورونا الجديد فرنسا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا
سبق

سجَّلت فرنسا في مستشفياتها 24 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 29398 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، وفقًا لتقرير نشرته الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا.

وأكد التقرير استمرار الانخفاض في عدد الحالات الحرجة داخل وحدات العناية المركزة بأقل من 8 مرضى عن يوم أمس؛ ليصبح المجموع 871 حالة حرجة.

ومن المزمع أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد المرحلة الثالثة من إجراءات رفع الحجر الصحي العام المقرر في الـ 22 من هذا الشهر، ومن ضمنها إعادة فتح المطاعم في باريس وضواحيها، وتخفيف الإجراءات في المدارس، ورفع الحظر عن التجمعات لأكثر من 10 أشخاص.

كما ستكشف وكالة الصحة العامة يوم الثلاثاء القادم عن التحديث الجديد لعدد الوفيات في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية، الذي بلغ 10384 حالة وفاة وفقًا لآخر تحديث لها.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
12:25 AM

فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا

إجمالي الوفيات ارتفع إلى 29398 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
408

سجَّلت فرنسا في مستشفياتها 24 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 29398 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، وفقًا لتقرير نشرته الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا.

وأكد التقرير استمرار الانخفاض في عدد الحالات الحرجة داخل وحدات العناية المركزة بأقل من 8 مرضى عن يوم أمس؛ ليصبح المجموع 871 حالة حرجة.

ومن المزمع أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد المرحلة الثالثة من إجراءات رفع الحجر الصحي العام المقرر في الـ 22 من هذا الشهر، ومن ضمنها إعادة فتح المطاعم في باريس وضواحيها، وتخفيف الإجراءات في المدارس، ورفع الحظر عن التجمعات لأكثر من 10 أشخاص.

كما ستكشف وكالة الصحة العامة يوم الثلاثاء القادم عن التحديث الجديد لعدد الوفيات في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية، الذي بلغ 10384 حالة وفاة وفقًا لآخر تحديث لها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,070
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,699
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,636
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,187

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة