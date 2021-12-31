قالت وسائل إعلامية محلية لبنانية، إنه تم ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت وجهتها إلى إحدى دول الخليج. وطبقاً لمراسلة قناة "الإخبارية" في بيروت، أن كمية حبوب الكبتاغون التي تقدر بـ 9 ملايين حبة تم ضبطها في مرفأ بيروت كانت وجهتها إلى إحدى دول الخليج .

لبنان .. ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت وجهتها إلى إحدى دول الخليج صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-31 قالت وسائل إعلامية محلية لبنانية، إنه تم ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت وجهتها إلى إحدى دول الخليج.

وطبقاً لمراسلة قناة "الإخبارية" في بيروت، أن كمية حبوب الكبتاغون التي تقدر بـ 9 ملايين حبة تم ضبطها في مرفأ بيروت كانت وجهتها إلى إحدى دول الخليج . وأكدت مصادر أن حزب الله يستخدم تجارة الكبتاغون لتمويل مشاريعه بعد نقص التمويل الإيراني.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443 04:40 PM

لبنان .. ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت وجهتها إلى إحدى دول الخليج مصادر: حزب الله يستخدم تجارة الكبتاغون لتمويل مشاريعه بعد نقص التمويل الإيراني





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قالت وسائل إعلامية محلية لبنانية، إنه تم ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت وجهتها إلى إحدى دول الخليج.

وطبقاً لمراسلة قناة "الإخبارية" في بيروت، أن كمية حبوب الكبتاغون التي تقدر بـ 9 ملايين حبة تم ضبطها في مرفأ بيروت كانت وجهتها إلى إحدى دول الخليج .

وأكدت مصادر أن حزب الله يستخدم تجارة الكبتاغون لتمويل مشاريعه بعد نقص التمويل الإيراني.