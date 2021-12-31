لبنان .. ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت وجهتها إلى إحدى دول الخليج
مصادر: حزب الله يستخدم تجارة الكبتاغون لتمويل مشاريعه بعد نقص التمويل الإيراني
قالت وسائل إعلامية محلية لبنانية، إنه تم ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت وجهتها إلى إحدى دول الخليج. وطبقاً لمراسلة قناة "الإخبارية" في بيروت، أن كمية حبوب الكبتاغون التي تقدر بـ 9 ملايين حبة تم ضبطها في مرفأ بيروت كانت وجهتها إلى إحدى دول الخليج .
وأكدت مصادر أن حزب الله يستخدم تجارة الكبتاغون لتمويل مشاريعه بعد نقص التمويل الإيراني.
لبنان .. ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت وجهتها إلى إحدى دول الخليج
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-12-31
قالت وسائل إعلامية محلية لبنانية، إنه تم ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت وجهتها إلى إحدى دول الخليج. وطبقاً لمراسلة قناة "الإخبارية" في بيروت، أن كمية حبوب الكبتاغون التي تقدر بـ 9 ملايين حبة تم ضبطها في مرفأ بيروت كانت وجهتها إلى إحدى دول الخليج .
وأكدت مصادر أن حزب الله يستخدم تجارة الكبتاغون لتمويل مشاريعه بعد نقص التمويل الإيراني.
31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
04:40 PM
لبنان .. ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت وجهتها إلى إحدى دول الخليج
مصادر: حزب الله يستخدم تجارة الكبتاغون لتمويل مشاريعه بعد نقص التمويل الإيراني
قالت وسائل إعلامية محلية لبنانية، إنه تم ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت وجهتها إلى إحدى دول الخليج. وطبقاً لمراسلة قناة "الإخبارية" في بيروت، أن كمية حبوب الكبتاغون التي تقدر بـ 9 ملايين حبة تم ضبطها في مرفأ بيروت كانت وجهتها إلى إحدى دول الخليج .
وأكدت مصادر أن حزب الله يستخدم تجارة الكبتاغون لتمويل مشاريعه بعد نقص التمويل الإيراني.