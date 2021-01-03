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"السحيمي" رقيب أول بالقوات المسلحة بالمدينة

تقلّد الرقيب فيصل بن مشرف السحيمي بمستشفى الأمير سلطان بن عبدالعزيز للقوات المسلحة بالمدينة المنورة رتبته الجديدة "رقيب أول".

وعبّر "السحيمي" عن سعادته وفخره بهذه الترقية، مؤكدًا أنها تمثل حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة للدين، ثم الملك والوطن.

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"السحيمي" رقيب أول بالقوات المسلحة بالمدينة
سبق

تقلّد الرقيب فيصل بن مشرف السحيمي بمستشفى الأمير سلطان بن عبدالعزيز للقوات المسلحة بالمدينة المنورة رتبته الجديدة "رقيب أول".

وعبّر "السحيمي" عن سعادته وفخره بهذه الترقية، مؤكدًا أنها تمثل حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة للدين، ثم الملك والوطن.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
09:08 PM

"السحيمي" رقيب أول بالقوات المسلحة بالمدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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تقلّد الرقيب فيصل بن مشرف السحيمي بمستشفى الأمير سلطان بن عبدالعزيز للقوات المسلحة بالمدينة المنورة رتبته الجديدة "رقيب أول".

وعبّر "السحيمي" عن سعادته وفخره بهذه الترقية، مؤكدًا أنها تمثل حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة للدين، ثم الملك والوطن.

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