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اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا في سنغافورة

أعلنت سنغافورة اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة لديها بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، كما أكدت فحوص 11 آخرين يخضعون للحجر الصحي إصابتهم بالسلالة الجديدة.

وتم وضع جميع الحالات القادمة من أوروبا في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في منشآت مخصصة أو معزولة لدى وصولهم، كما تم عزل المخالطين لهم عن قرب في وقت سابق.

وقالت وزارة الصحة في سنغافورة في وقت متأخر يوم الأربعاء: "لا يوجد دليل في الوقت الراهن على أن سلالة "بي 117" تنتشر في المجتمع؛ في إشارة إلى السلالة التي ظهرت في بريطانيا ويحتمل أن تكون أشد عدوى.

وجاءت المريضة المصابة بالعدوى الجديدة إلى سنغافورة قادمة من بريطانيا في السادس من ديسمبر الجاري، وتم وضعها في الحجر الصحي لدى وصولها وأثبتت الفحوص إصابتها بالفيروس في الثامن من ديسمبر.

فيروس كورونا الجديد

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اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا في سنغافورة
سبق

أعلنت سنغافورة اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة لديها بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، كما أكدت فحوص 11 آخرين يخضعون للحجر الصحي إصابتهم بالسلالة الجديدة.

وتم وضع جميع الحالات القادمة من أوروبا في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في منشآت مخصصة أو معزولة لدى وصولهم، كما تم عزل المخالطين لهم عن قرب في وقت سابق.

وقالت وزارة الصحة في سنغافورة في وقت متأخر يوم الأربعاء: "لا يوجد دليل في الوقت الراهن على أن سلالة "بي 117" تنتشر في المجتمع؛ في إشارة إلى السلالة التي ظهرت في بريطانيا ويحتمل أن تكون أشد عدوى.

وجاءت المريضة المصابة بالعدوى الجديدة إلى سنغافورة قادمة من بريطانيا في السادس من ديسمبر الجاري، وتم وضعها في الحجر الصحي لدى وصولها وأثبتت الفحوص إصابتها بالفيروس في الثامن من ديسمبر.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
08:41 AM

اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا في سنغافورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سنغافورة اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة لديها بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، كما أكدت فحوص 11 آخرين يخضعون للحجر الصحي إصابتهم بالسلالة الجديدة.

وتم وضع جميع الحالات القادمة من أوروبا في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في منشآت مخصصة أو معزولة لدى وصولهم، كما تم عزل المخالطين لهم عن قرب في وقت سابق.

وقالت وزارة الصحة في سنغافورة في وقت متأخر يوم الأربعاء: "لا يوجد دليل في الوقت الراهن على أن سلالة "بي 117" تنتشر في المجتمع؛ في إشارة إلى السلالة التي ظهرت في بريطانيا ويحتمل أن تكون أشد عدوى.

وجاءت المريضة المصابة بالعدوى الجديدة إلى سنغافورة قادمة من بريطانيا في السادس من ديسمبر الجاري، وتم وضعها في الحجر الصحي لدى وصولها وأثبتت الفحوص إصابتها بالفيروس في الثامن من ديسمبر.

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