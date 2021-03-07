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إنقاذ قَدَم راعي إبل من البتر بعد تعرضه للدغة أفعى بمكة

قدِم للطوارئ يعاني من إعياء شديد وتورم بالرجل اليسرى

أنقذ فريق طبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، قدم راعي إبل ثلاثيني من البتر، بعد تعرضه للدغة أفعى في قدمه اليسرى غير معروف نوعها بعد التدخل السريع وعمل الإسعافات اللازمة.

وأوضح استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة وقائد الفريق الطبي الدكتور عبداللطيف برناوي، أن المريض قدِم لقسم الطوارئ، وهو يعاني من إعياء شديد وآلام شديدة وتورم في رجله اليسرى.

وبعد الفحص السريري والتحاليل المخبرية اللازمة والأشعة، تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة وإعطاء المصاب اللقاح اللازم ضد سم الأفعى؛ حيث اتضح خلال الفحص السريري وجود متلازمة الحيز (compartment syndrome) في رجله اليسرى، وهي إحدى مضاعفات وجود سم الأفعى من زيادة الضغط داخل حيز في الجسم المحتوي على العضلات والأعصاب؛ مما يتسبب في قصورها فيسيولوجيًّا، وتم التدخل السريع لإنقاذ الرجل من مضاعاتها التي قد تسبب بتر الطرف بشكل كامل.

وبيّن الدكتور "برناوي"، أنه تم إجراء عملية جراحية تسمى بضع اللفافة Fasciotomy، وهو العلاج الأكثر فعالية لمتلازمة الحيز. ويتضمن قطع الأنسجة غير المرنة التي تغلف كلًّا من مقصورات العضلات المصابة (اللفافة)؛ وبهذا يعمل على تخفيف الضغط.. وقد استغرقت ساعة بمشاركة أخصائي أول في جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية الدكتور فيصل عبدالفتاح.

وبعد العملية تم إعطاء المريض كمية من جرعات اللقاح اللازمة لتثبيط فعالية السم بالجسم. والمريض الآن بحالة جيدة ويتماثل للشفاء في المستشفى ولله الحمد.

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إنقاذ قَدَم راعي إبل من البتر بعد تعرضه للدغة أفعى بمكة
سبق

أنقذ فريق طبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، قدم راعي إبل ثلاثيني من البتر، بعد تعرضه للدغة أفعى في قدمه اليسرى غير معروف نوعها بعد التدخل السريع وعمل الإسعافات اللازمة.

وأوضح استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة وقائد الفريق الطبي الدكتور عبداللطيف برناوي، أن المريض قدِم لقسم الطوارئ، وهو يعاني من إعياء شديد وآلام شديدة وتورم في رجله اليسرى.

وبعد الفحص السريري والتحاليل المخبرية اللازمة والأشعة، تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة وإعطاء المصاب اللقاح اللازم ضد سم الأفعى؛ حيث اتضح خلال الفحص السريري وجود متلازمة الحيز (compartment syndrome) في رجله اليسرى، وهي إحدى مضاعفات وجود سم الأفعى من زيادة الضغط داخل حيز في الجسم المحتوي على العضلات والأعصاب؛ مما يتسبب في قصورها فيسيولوجيًّا، وتم التدخل السريع لإنقاذ الرجل من مضاعاتها التي قد تسبب بتر الطرف بشكل كامل.

وبيّن الدكتور "برناوي"، أنه تم إجراء عملية جراحية تسمى بضع اللفافة Fasciotomy، وهو العلاج الأكثر فعالية لمتلازمة الحيز. ويتضمن قطع الأنسجة غير المرنة التي تغلف كلًّا من مقصورات العضلات المصابة (اللفافة)؛ وبهذا يعمل على تخفيف الضغط.. وقد استغرقت ساعة بمشاركة أخصائي أول في جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية الدكتور فيصل عبدالفتاح.

وبعد العملية تم إعطاء المريض كمية من جرعات اللقاح اللازمة لتثبيط فعالية السم بالجسم. والمريض الآن بحالة جيدة ويتماثل للشفاء في المستشفى ولله الحمد.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
10:39 AM

إنقاذ قَدَم راعي إبل من البتر بعد تعرضه للدغة أفعى بمكة

قدِم للطوارئ يعاني من إعياء شديد وتورم بالرجل اليسرى

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أنقذ فريق طبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، قدم راعي إبل ثلاثيني من البتر، بعد تعرضه للدغة أفعى في قدمه اليسرى غير معروف نوعها بعد التدخل السريع وعمل الإسعافات اللازمة.

وأوضح استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة وقائد الفريق الطبي الدكتور عبداللطيف برناوي، أن المريض قدِم لقسم الطوارئ، وهو يعاني من إعياء شديد وآلام شديدة وتورم في رجله اليسرى.

وبعد الفحص السريري والتحاليل المخبرية اللازمة والأشعة، تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة وإعطاء المصاب اللقاح اللازم ضد سم الأفعى؛ حيث اتضح خلال الفحص السريري وجود متلازمة الحيز (compartment syndrome) في رجله اليسرى، وهي إحدى مضاعفات وجود سم الأفعى من زيادة الضغط داخل حيز في الجسم المحتوي على العضلات والأعصاب؛ مما يتسبب في قصورها فيسيولوجيًّا، وتم التدخل السريع لإنقاذ الرجل من مضاعاتها التي قد تسبب بتر الطرف بشكل كامل.

وبيّن الدكتور "برناوي"، أنه تم إجراء عملية جراحية تسمى بضع اللفافة Fasciotomy، وهو العلاج الأكثر فعالية لمتلازمة الحيز. ويتضمن قطع الأنسجة غير المرنة التي تغلف كلًّا من مقصورات العضلات المصابة (اللفافة)؛ وبهذا يعمل على تخفيف الضغط.. وقد استغرقت ساعة بمشاركة أخصائي أول في جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية الدكتور فيصل عبدالفتاح.

وبعد العملية تم إعطاء المريض كمية من جرعات اللقاح اللازمة لتثبيط فعالية السم بالجسم. والمريض الآن بحالة جيدة ويتماثل للشفاء في المستشفى ولله الحمد.

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