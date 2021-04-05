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البنك الأهلي السعودي يعلن إدراج أسهم العوض وإتمام صفقة الاندماج

الصادرة لمصلحة مساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين

أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم، إدراج أسهم العوض وإتمام صفقة الاندماج مع مجموعة "سامبا".

ووفق التفاصيل التي نُشرت اليوم على موقع تداول، فإشارة إلى إعلان البنك الأهلي السعودي ("البنك الأهلي") بتاريخ 19 / 8 / 1442هـ (الموافق 1 / 4 / 2021م) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن نفاذ قرار دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي ("صفقة الاندماج")، يعلن البنك الأهلي، أنه قد تم إدراج أسهم العوض الخاصة بصفقة الاندماج والصادرة لمصلحة مساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين.

وعليه، وكما هو موضح في تعميم المساهمين الصادر عن البنك الأهلي بخصوص صفقة الاندماج، فقد تم استكمال إجراءات إتمام صفقة الاندماج.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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البنك الأهلي السعودي يعلن إدراج أسهم العوض وإتمام صفقة الاندماج
سبق

أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم، إدراج أسهم العوض وإتمام صفقة الاندماج مع مجموعة "سامبا".

ووفق التفاصيل التي نُشرت اليوم على موقع تداول، فإشارة إلى إعلان البنك الأهلي السعودي ("البنك الأهلي") بتاريخ 19 / 8 / 1442هـ (الموافق 1 / 4 / 2021م) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن نفاذ قرار دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي ("صفقة الاندماج")، يعلن البنك الأهلي، أنه قد تم إدراج أسهم العوض الخاصة بصفقة الاندماج والصادرة لمصلحة مساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين.

وعليه، وكما هو موضح في تعميم المساهمين الصادر عن البنك الأهلي بخصوص صفقة الاندماج، فقد تم استكمال إجراءات إتمام صفقة الاندماج.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
10:23 AM

البنك الأهلي السعودي يعلن إدراج أسهم العوض وإتمام صفقة الاندماج

الصادرة لمصلحة مساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم، إدراج أسهم العوض وإتمام صفقة الاندماج مع مجموعة "سامبا".

ووفق التفاصيل التي نُشرت اليوم على موقع تداول، فإشارة إلى إعلان البنك الأهلي السعودي ("البنك الأهلي") بتاريخ 19 / 8 / 1442هـ (الموافق 1 / 4 / 2021م) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن نفاذ قرار دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي ("صفقة الاندماج")، يعلن البنك الأهلي، أنه قد تم إدراج أسهم العوض الخاصة بصفقة الاندماج والصادرة لمصلحة مساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين.

وعليه، وكما هو موضح في تعميم المساهمين الصادر عن البنك الأهلي بخصوص صفقة الاندماج، فقد تم استكمال إجراءات إتمام صفقة الاندماج.

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