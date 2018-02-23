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بالصور.. ختام منافسات مسابقة الأمير سلطان للقرآن والسنة بإندونيسيا

الفائزون سيشاركون بالمسابقة الدولية على مستوى دول آسيا والباسفيك

أقامت لجنة مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله - على شرف وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، الحاج لقمان حكيم سيف الدين، حفل تكريم للفائزين في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية، وتوزيع الجوائز لهم، ضمن الدورة العاشرة للمسابقة على المستوى الوطني الإندونيسي في عامها العاشر، وذلك أمس الخميس 22 فبراير 2018م في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وفي كلمته أبدى وزير الشؤون الدينية الإندونيسي شكره لحكومة السعودية على ما توليه من اهتمام بخدمة الكتاب والسنة، وخدمة الحرمين الشريفين. مقدمًا شكره لسعادة السفير الشعيبي، وللملحقية الدينية وفريق العمل.

وشارك أيضًا في تكريم الفائزين والفائزات كلٌّ من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي، والملحق الديني في سفارة السعودية في إندونيسيا الدكتور سعد النماسي.

يُذكر أن المسابقة انطلقت منافساتها بالشراكة بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومؤسسة سلطان الخيرية - رحمه الله - والحكومة الإندونيسية، ممثلة في وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا. وقد رُصدت جوائز قيمة للفائزين في فئات المستويات كافة، التي شارك بها 160 طالبًا و30 طالبة من حفظة كتاب الله الكريم والسُّنة النبوية الشريفة.

وسيكون للفائزين الحق في الالتحاق بالمسابقة الدولية على مستوى دول آسيا والباسفيك المقررة بعد شهر من الآن، وشارك فيها ما لا يقل عن 190 متسابقًا. وتتولى التحكيم فيها لجنة من المحكمين الدوليين. وسيحضر المسابقة الدولية رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وجمع من الشخصيات العلمية، ويستقبل المشاركين رئيس الدولة في إندونيسيا في القصر الجمهوري.

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بالصور.. ختام منافسات مسابقة الأمير سلطان للقرآن والسنة بإندونيسيا
سبق

أقامت لجنة مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله - على شرف وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، الحاج لقمان حكيم سيف الدين، حفل تكريم للفائزين في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية، وتوزيع الجوائز لهم، ضمن الدورة العاشرة للمسابقة على المستوى الوطني الإندونيسي في عامها العاشر، وذلك أمس الخميس 22 فبراير 2018م في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وفي كلمته أبدى وزير الشؤون الدينية الإندونيسي شكره لحكومة السعودية على ما توليه من اهتمام بخدمة الكتاب والسنة، وخدمة الحرمين الشريفين. مقدمًا شكره لسعادة السفير الشعيبي، وللملحقية الدينية وفريق العمل.

وشارك أيضًا في تكريم الفائزين والفائزات كلٌّ من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي، والملحق الديني في سفارة السعودية في إندونيسيا الدكتور سعد النماسي.

يُذكر أن المسابقة انطلقت منافساتها بالشراكة بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومؤسسة سلطان الخيرية - رحمه الله - والحكومة الإندونيسية، ممثلة في وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا. وقد رُصدت جوائز قيمة للفائزين في فئات المستويات كافة، التي شارك بها 160 طالبًا و30 طالبة من حفظة كتاب الله الكريم والسُّنة النبوية الشريفة.

وسيكون للفائزين الحق في الالتحاق بالمسابقة الدولية على مستوى دول آسيا والباسفيك المقررة بعد شهر من الآن، وشارك فيها ما لا يقل عن 190 متسابقًا. وتتولى التحكيم فيها لجنة من المحكمين الدوليين. وسيحضر المسابقة الدولية رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وجمع من الشخصيات العلمية، ويستقبل المشاركين رئيس الدولة في إندونيسيا في القصر الجمهوري.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
09:30 PM

بالصور.. ختام منافسات مسابقة الأمير سلطان للقرآن والسنة بإندونيسيا

الفائزون سيشاركون بالمسابقة الدولية على مستوى دول آسيا والباسفيك

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صحيفة سبق الإلكترونية - جاكرتا
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أقامت لجنة مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله - على شرف وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، الحاج لقمان حكيم سيف الدين، حفل تكريم للفائزين في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية، وتوزيع الجوائز لهم، ضمن الدورة العاشرة للمسابقة على المستوى الوطني الإندونيسي في عامها العاشر، وذلك أمس الخميس 22 فبراير 2018م في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وفي كلمته أبدى وزير الشؤون الدينية الإندونيسي شكره لحكومة السعودية على ما توليه من اهتمام بخدمة الكتاب والسنة، وخدمة الحرمين الشريفين. مقدمًا شكره لسعادة السفير الشعيبي، وللملحقية الدينية وفريق العمل.

وشارك أيضًا في تكريم الفائزين والفائزات كلٌّ من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي، والملحق الديني في سفارة السعودية في إندونيسيا الدكتور سعد النماسي.

يُذكر أن المسابقة انطلقت منافساتها بالشراكة بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومؤسسة سلطان الخيرية - رحمه الله - والحكومة الإندونيسية، ممثلة في وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا. وقد رُصدت جوائز قيمة للفائزين في فئات المستويات كافة، التي شارك بها 160 طالبًا و30 طالبة من حفظة كتاب الله الكريم والسُّنة النبوية الشريفة.

وسيكون للفائزين الحق في الالتحاق بالمسابقة الدولية على مستوى دول آسيا والباسفيك المقررة بعد شهر من الآن، وشارك فيها ما لا يقل عن 190 متسابقًا. وتتولى التحكيم فيها لجنة من المحكمين الدوليين. وسيحضر المسابقة الدولية رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وجمع من الشخصيات العلمية، ويستقبل المشاركين رئيس الدولة في إندونيسيا في القصر الجمهوري.

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