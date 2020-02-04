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"الصحة العالمية": السرطان سيزداد بنسبة 81% في 2040م

بسبب عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية في البلدان متوسطة الدخل

توقعت منظمة الصحة العالمية، ازدياد حالات السرطان بنسبة 81% بحلول عام 2040 في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل؛ بسبب عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية.

وحذّرت المنظمة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير، من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية؛ فإن العالم سيشهد زيادة عالمية بنسبة 60% في حالات السرطان على مدى العقدين المقبلين.

ووفق "سكاي نيوز" في العام 2018، سجلت منظمة الصحة العالمية 18.1 مليون حالة سرطان جديدة في جميع أنحاء العالم. وتتوقع المنظمة أن يصل الرقم إلى ما بين 29 و37 مليون حالة بحلول عام 2040.

وسيزداد عدد الإصابات الجديدة بالسرطان بشكل أكبر في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل (+81% بحسب التقديرات).

وأشارت المنظمة إلى أن السبب الأساسي في ذلك؛ أن هذه البلدان لم تخصص سوى موارد صحية محدودة لمكافحة الأمراض المعدية، وتحسين صحة الأمهات والأطفال، ولأن الخدمات الصحية في هذه البلدان غير مجهّزة للوقاية من السرطانات وتشخيصها وعلاجها.

منظمة الصحة العالمية السرطان

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"الصحة العالمية": السرطان سيزداد بنسبة 81% في 2040م
سبق

توقعت منظمة الصحة العالمية، ازدياد حالات السرطان بنسبة 81% بحلول عام 2040 في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل؛ بسبب عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية.

وحذّرت المنظمة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير، من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية؛ فإن العالم سيشهد زيادة عالمية بنسبة 60% في حالات السرطان على مدى العقدين المقبلين.

ووفق "سكاي نيوز" في العام 2018، سجلت منظمة الصحة العالمية 18.1 مليون حالة سرطان جديدة في جميع أنحاء العالم. وتتوقع المنظمة أن يصل الرقم إلى ما بين 29 و37 مليون حالة بحلول عام 2040.

وسيزداد عدد الإصابات الجديدة بالسرطان بشكل أكبر في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل (+81% بحسب التقديرات).

وأشارت المنظمة إلى أن السبب الأساسي في ذلك؛ أن هذه البلدان لم تخصص سوى موارد صحية محدودة لمكافحة الأمراض المعدية، وتحسين صحة الأمهات والأطفال، ولأن الخدمات الصحية في هذه البلدان غير مجهّزة للوقاية من السرطانات وتشخيصها وعلاجها.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
08:45 AM

"الصحة العالمية": السرطان سيزداد بنسبة 81% في 2040م

بسبب عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية في البلدان متوسطة الدخل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقعت منظمة الصحة العالمية، ازدياد حالات السرطان بنسبة 81% بحلول عام 2040 في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل؛ بسبب عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية.

وحذّرت المنظمة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير، من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية؛ فإن العالم سيشهد زيادة عالمية بنسبة 60% في حالات السرطان على مدى العقدين المقبلين.

ووفق "سكاي نيوز" في العام 2018، سجلت منظمة الصحة العالمية 18.1 مليون حالة سرطان جديدة في جميع أنحاء العالم. وتتوقع المنظمة أن يصل الرقم إلى ما بين 29 و37 مليون حالة بحلول عام 2040.

وسيزداد عدد الإصابات الجديدة بالسرطان بشكل أكبر في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل (+81% بحسب التقديرات).

وأشارت المنظمة إلى أن السبب الأساسي في ذلك؛ أن هذه البلدان لم تخصص سوى موارد صحية محدودة لمكافحة الأمراض المعدية، وتحسين صحة الأمهات والأطفال، ولأن الخدمات الصحية في هذه البلدان غير مجهّزة للوقاية من السرطانات وتشخيصها وعلاجها.

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