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مجموعة طبية تنهي خدمات طبيب أساء للوطن عبر وسائل التواصل

كتب عبارات مسيئة في حسابه الشخصي.. وإنهاء إجراءات ترحيله

أنهت مجموعة طبية بالرياض خدمات أحد الأطباء المتعاقدين حديثاً مع إحدى شركاتها، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبارات مسيئة صدرت منه على حسابه في أحد المواقع ضد الوطن.


وأصدرت "المجموعة الطبية" الكبيرة، بياناً اليوم، شددت فيه على حرصها كل الحرص على اسم وسمعة هذا الوطن وقياداته، وأنها لن تتهاون مع كل من يسيء إليها بأي شكل من الأشكال.

وأشارت إلى ما تم تداوله عن أحد المتعاقدين المنضمين حديثاً لإحدى شركات المجموعة، وما صدر منه من عبارات مسيئة ضد الوطن عبر أحد حساباته الشخصية منذ سنوات.


وقالت: بناءً عليه أصدرت المجموعة اليوم الجمعة قرارًا بإنهاء خدمات المذكور، كما أنه سيتم إنهاء إجراءات ترحيله من البلاد.

الرياض مواقع التواصل الاجتماعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجموعة طبية تنهي خدمات طبيب أساء للوطن عبر وسائل التواصل
سبق

أنهت مجموعة طبية بالرياض خدمات أحد الأطباء المتعاقدين حديثاً مع إحدى شركاتها، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبارات مسيئة صدرت منه على حسابه في أحد المواقع ضد الوطن.


وأصدرت "المجموعة الطبية" الكبيرة، بياناً اليوم، شددت فيه على حرصها كل الحرص على اسم وسمعة هذا الوطن وقياداته، وأنها لن تتهاون مع كل من يسيء إليها بأي شكل من الأشكال.

وأشارت إلى ما تم تداوله عن أحد المتعاقدين المنضمين حديثاً لإحدى شركات المجموعة، وما صدر منه من عبارات مسيئة ضد الوطن عبر أحد حساباته الشخصية منذ سنوات.


وقالت: بناءً عليه أصدرت المجموعة اليوم الجمعة قرارًا بإنهاء خدمات المذكور، كما أنه سيتم إنهاء إجراءات ترحيله من البلاد.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
06:05 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
08:37 PM

مجموعة طبية تنهي خدمات طبيب أساء للوطن عبر وسائل التواصل

كتب عبارات مسيئة في حسابه الشخصي.. وإنهاء إجراءات ترحيله

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
8
3,666

أنهت مجموعة طبية بالرياض خدمات أحد الأطباء المتعاقدين حديثاً مع إحدى شركاتها، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبارات مسيئة صدرت منه على حسابه في أحد المواقع ضد الوطن.


وأصدرت "المجموعة الطبية" الكبيرة، بياناً اليوم، شددت فيه على حرصها كل الحرص على اسم وسمعة هذا الوطن وقياداته، وأنها لن تتهاون مع كل من يسيء إليها بأي شكل من الأشكال.

وأشارت إلى ما تم تداوله عن أحد المتعاقدين المنضمين حديثاً لإحدى شركات المجموعة، وما صدر منه من عبارات مسيئة ضد الوطن عبر أحد حساباته الشخصية منذ سنوات.


وقالت: بناءً عليه أصدرت المجموعة اليوم الجمعة قرارًا بإنهاء خدمات المذكور، كما أنه سيتم إنهاء إجراءات ترحيله من البلاد.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
8,536
142 مليون ..

142 مليون ..

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15,196
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38 مليار ..

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