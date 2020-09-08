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برنامج "تمهير" يؤهّل المتدربين للحصول على مهارة وخبرة تزيد فرص توظيفهم

يدعم تطوير المهارات المهنية والمعرفية للقوى الوطنية ويمنح المتدرب مكافأة

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، يدعم تطوير المهارات المهنية والمعرفية للقوى الوطنية، من خلال إكسابهم الخبرات اللازمة التي تزيد من قابلية وفرص توظيفهم في سوق العمل، كما يحصل المتدرب في البرنامج على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، في حين يتحمّل الصندوق خلال فترة التدريب تأميناً ضد المخاطر للمتدربين.

ويهدف برنامج "تمهير" إلى تدريب الكوادر الوطنية على رأس العمل، لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة.

وكانت "هدف" قد أعلنت في وقت سابق، شمول خريجي وخريجات الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة في برنامج "تمهير"، يحصل خلالها المتدرب على مكافأة قدرها 2000 ريال، إلى جانب المشمولين سابقاً من خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، حيث يحصلون على مكافأة مالية قدرها 3000 ريال في حين تتراوح مدة التدريب في البرنامج بين 3 و6 أشهر.

يأتي إدراج حاملي مؤهل الدبلوم في برنامج "تمهير" نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية حول إكساب المتدربين المهارات والخبرات اللازمة التي يطلبها سوق العمل، والإسهام في زيادة نسب توظيف المتدربين والمتدربات.

وجدّد "هدف" في هذا السياق دعوته إلى جميع منشآت القطاع الخاص إلى عرض الفرص التدريبية المتاحة لديه لاستقطاب الكوادر الوطنية وتدريبهم على رأس العمل ضمن البرنامج، ووفقاً لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرصة التدريبية للمنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط: taqat.sa.

هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برنامج "تمهير" يؤهّل المتدربين للحصول على مهارة وخبرة تزيد فرص توظيفهم
سبق

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، يدعم تطوير المهارات المهنية والمعرفية للقوى الوطنية، من خلال إكسابهم الخبرات اللازمة التي تزيد من قابلية وفرص توظيفهم في سوق العمل، كما يحصل المتدرب في البرنامج على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، في حين يتحمّل الصندوق خلال فترة التدريب تأميناً ضد المخاطر للمتدربين.

ويهدف برنامج "تمهير" إلى تدريب الكوادر الوطنية على رأس العمل، لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة.

وكانت "هدف" قد أعلنت في وقت سابق، شمول خريجي وخريجات الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة في برنامج "تمهير"، يحصل خلالها المتدرب على مكافأة قدرها 2000 ريال، إلى جانب المشمولين سابقاً من خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، حيث يحصلون على مكافأة مالية قدرها 3000 ريال في حين تتراوح مدة التدريب في البرنامج بين 3 و6 أشهر.

يأتي إدراج حاملي مؤهل الدبلوم في برنامج "تمهير" نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية حول إكساب المتدربين المهارات والخبرات اللازمة التي يطلبها سوق العمل، والإسهام في زيادة نسب توظيف المتدربين والمتدربات.

وجدّد "هدف" في هذا السياق دعوته إلى جميع منشآت القطاع الخاص إلى عرض الفرص التدريبية المتاحة لديه لاستقطاب الكوادر الوطنية وتدريبهم على رأس العمل ضمن البرنامج، ووفقاً لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرصة التدريبية للمنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط: taqat.sa.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
11:52 AM

برنامج "تمهير" يؤهّل المتدربين للحصول على مهارة وخبرة تزيد فرص توظيفهم

يدعم تطوير المهارات المهنية والمعرفية للقوى الوطنية ويمنح المتدرب مكافأة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، يدعم تطوير المهارات المهنية والمعرفية للقوى الوطنية، من خلال إكسابهم الخبرات اللازمة التي تزيد من قابلية وفرص توظيفهم في سوق العمل، كما يحصل المتدرب في البرنامج على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، في حين يتحمّل الصندوق خلال فترة التدريب تأميناً ضد المخاطر للمتدربين.

ويهدف برنامج "تمهير" إلى تدريب الكوادر الوطنية على رأس العمل، لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة.

وكانت "هدف" قد أعلنت في وقت سابق، شمول خريجي وخريجات الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة في برنامج "تمهير"، يحصل خلالها المتدرب على مكافأة قدرها 2000 ريال، إلى جانب المشمولين سابقاً من خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، حيث يحصلون على مكافأة مالية قدرها 3000 ريال في حين تتراوح مدة التدريب في البرنامج بين 3 و6 أشهر.

يأتي إدراج حاملي مؤهل الدبلوم في برنامج "تمهير" نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية حول إكساب المتدربين المهارات والخبرات اللازمة التي يطلبها سوق العمل، والإسهام في زيادة نسب توظيف المتدربين والمتدربات.

وجدّد "هدف" في هذا السياق دعوته إلى جميع منشآت القطاع الخاص إلى عرض الفرص التدريبية المتاحة لديه لاستقطاب الكوادر الوطنية وتدريبهم على رأس العمل ضمن البرنامج، ووفقاً لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرصة التدريبية للمنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط: taqat.sa.

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