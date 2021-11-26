"سواعد الوطن التطوعي" يشارك في مبادرة "ازرعها" في "تثليث"

شارك فريق سواعد الوطن التطوعي بمحافظة تثليث في مبادرة "ازرعها" التي نفذتها لجنة التنمية الاجتماعية بمركز جاش، متزامنة مع يوم التطوع السعودي والعالمي، حيث قامت لجنة التنمية وفريق سواعد الوطن بتشجير منتزه جاش وغرس الشتلات في المنتزه، وكذلك غرس روح المشاركة المجتمعية لنشر ثقافة التشجير وزيادة الرقعة الخضراء.



وتأتي تلك المبادرة استمراراً لمبادرة التشجير في محافظة تثليث والمراكز التابعة لها، وتعزيزاً لزيادة الغطاء النباتي ومحاربة التصحر، ورفع مستوى جودة الحياة.



وشارك فريق سواعد الوطن التطوعي في عدة مبادرات مجتمعية بتثليث لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع عدد المتطوعين إلى أكثر من مليون متطوع بالمملكة.