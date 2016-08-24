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"رينارد" يختار 25 لاعباً لقائمة الأخضر.. تحضيراً لمواجهتي فيتنام وعمان

ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022

اختار المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي " رينارد" 25 لاعباً لقائمة الأخضر، تحضيراً لمباراتي فيتنام وعمان، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وضمت قائمة الأخضر : ( محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد اليامي، محمد خبراني، عبدالله مادو ، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، علي الأسمري، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان وصالح الشهري ".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رينارد" يختار 25 لاعباً لقائمة الأخضر.. تحضيراً لمواجهتي فيتنام وعمان
سبق

اختار المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي " رينارد" 25 لاعباً لقائمة الأخضر، تحضيراً لمباراتي فيتنام وعمان، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وضمت قائمة الأخضر : ( محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد اليامي، محمد خبراني، عبدالله مادو ، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، علي الأسمري، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان وصالح الشهري ".

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
11:49 PM
اخر تعديل
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
01:45 AM

"رينارد" يختار 25 لاعباً لقائمة الأخضر.. تحضيراً لمواجهتي فيتنام وعمان

ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022

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أحمد سرور - الرياض
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2,663

اختار المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي " رينارد" 25 لاعباً لقائمة الأخضر، تحضيراً لمباراتي فيتنام وعمان، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وضمت قائمة الأخضر : ( محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد اليامي، محمد خبراني، عبدالله مادو ، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، علي الأسمري، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان وصالح الشهري ".

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