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"السديس" يثمن جهود "خالد بن سلمان" في رفع جاهزية منظومة الدفاع بالسعودية

أشاد بدعمه ومتابعته لتعزيز أدوارها في الذود عن الوطن ومقدراته تجاه الاعتداء الغاشم

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود سمو نائب وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في رفع ودعم جاهزية منظومة الدفاع للذود عن حدود بلادنا.

وتفصيلاً، أشاد الشيخ "السديس" بدعم الأمير خالد بن سلمان بالجاهزية العالية لدفاعات وزارة الدفاع، وما تلقاه من دعم ومتابعة منه لتعزيز أدوارها في الذود عن الوطن ومقدراته، والذود عن بلادنا الغالية بلاد الحرمين الشريفين تجاه هذا الاعتداء الغاشم.

وفي الختام رفع شكره لنائب وزير الدفاع داعياً المولى جل جلاله أن يعينه وينصره ويجعل ما يقدم للإسلام والمسلمين والذود عن بلاد الحرمين الشريفين في موازين حسناته، إنه قريب مجيب.

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"السديس" يثمن جهود "خالد بن سلمان" في رفع جاهزية منظومة الدفاع بالسعودية
سبق

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود سمو نائب وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في رفع ودعم جاهزية منظومة الدفاع للذود عن حدود بلادنا.

وتفصيلاً، أشاد الشيخ "السديس" بدعم الأمير خالد بن سلمان بالجاهزية العالية لدفاعات وزارة الدفاع، وما تلقاه من دعم ومتابعة منه لتعزيز أدوارها في الذود عن الوطن ومقدراته، والذود عن بلادنا الغالية بلاد الحرمين الشريفين تجاه هذا الاعتداء الغاشم.

وفي الختام رفع شكره لنائب وزير الدفاع داعياً المولى جل جلاله أن يعينه وينصره ويجعل ما يقدم للإسلام والمسلمين والذود عن بلاد الحرمين الشريفين في موازين حسناته، إنه قريب مجيب.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
12:32 AM

"السديس" يثمن جهود "خالد بن سلمان" في رفع جاهزية منظومة الدفاع بالسعودية

أشاد بدعمه ومتابعته لتعزيز أدوارها في الذود عن الوطن ومقدراته تجاه الاعتداء الغاشم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود سمو نائب وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في رفع ودعم جاهزية منظومة الدفاع للذود عن حدود بلادنا.

وتفصيلاً، أشاد الشيخ "السديس" بدعم الأمير خالد بن سلمان بالجاهزية العالية لدفاعات وزارة الدفاع، وما تلقاه من دعم ومتابعة منه لتعزيز أدوارها في الذود عن الوطن ومقدراته، والذود عن بلادنا الغالية بلاد الحرمين الشريفين تجاه هذا الاعتداء الغاشم.

وفي الختام رفع شكره لنائب وزير الدفاع داعياً المولى جل جلاله أن يعينه وينصره ويجعل ما يقدم للإسلام والمسلمين والذود عن بلاد الحرمين الشريفين في موازين حسناته، إنه قريب مجيب.

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