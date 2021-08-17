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ابن حثلين" يعتمد مسابقة جديدة للإبل الساحلية في مهرجان الملك عبدالعزيز

للوصول إلى أكبر قدرٍ من التنوع والشمولية بين جميع الملاك

أعلن رئيس نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين عن اعتماد مسابقة جديدة للإبل الساحلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

وتفصيلاً، قال "ابن حثلين" في تغريدة عبر حسابه في تويتر :"‏للوصول إلى أكبر قدرٍ من التنوع والشمولية بين جميع ملاك الإبل فقد اعتمدنا مسابقة جديدة للإبل الساحلية في ‎#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل6".
وأوضح أن المسابقة الجديدة تشمل فئة الجمل (20)، فئة الفردي ( دق) و (جل) بواقع 5 مراكز لكل فئة.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الإبل فوزان الماضي معلقًا على المسابقة الجديدة: "‏‎بشرى جديدة للشيخ فهد بن حثلين يزفها لملاك الإبل الساحلية ليكون ‎#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل تظاهرة عالمية تشمل جميع ألوان وأصناف الإبل، ليفرح معها جميع أطياف المجتمع، وليتراقص الساحل الغربي على رمال الصياهد ودام عزك يا وطني"

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ابن حثلين" يعتمد مسابقة جديدة للإبل الساحلية في مهرجان الملك عبدالعزيز
سبق

أعلن رئيس نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين عن اعتماد مسابقة جديدة للإبل الساحلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

وتفصيلاً، قال "ابن حثلين" في تغريدة عبر حسابه في تويتر :"‏للوصول إلى أكبر قدرٍ من التنوع والشمولية بين جميع ملاك الإبل فقد اعتمدنا مسابقة جديدة للإبل الساحلية في ‎#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل6".
وأوضح أن المسابقة الجديدة تشمل فئة الجمل (20)، فئة الفردي ( دق) و (جل) بواقع 5 مراكز لكل فئة.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الإبل فوزان الماضي معلقًا على المسابقة الجديدة: "‏‎بشرى جديدة للشيخ فهد بن حثلين يزفها لملاك الإبل الساحلية ليكون ‎#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل تظاهرة عالمية تشمل جميع ألوان وأصناف الإبل، ليفرح معها جميع أطياف المجتمع، وليتراقص الساحل الغربي على رمال الصياهد ودام عزك يا وطني"

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
09:33 PM

ابن حثلين" يعتمد مسابقة جديدة للإبل الساحلية في مهرجان الملك عبدالعزيز

للوصول إلى أكبر قدرٍ من التنوع والشمولية بين جميع الملاك

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منصور الشلاقي - الرياض
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أعلن رئيس نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين عن اعتماد مسابقة جديدة للإبل الساحلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

وتفصيلاً، قال "ابن حثلين" في تغريدة عبر حسابه في تويتر :"‏للوصول إلى أكبر قدرٍ من التنوع والشمولية بين جميع ملاك الإبل فقد اعتمدنا مسابقة جديدة للإبل الساحلية في ‎#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل6".
وأوضح أن المسابقة الجديدة تشمل فئة الجمل (20)، فئة الفردي ( دق) و (جل) بواقع 5 مراكز لكل فئة.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الإبل فوزان الماضي معلقًا على المسابقة الجديدة: "‏‎بشرى جديدة للشيخ فهد بن حثلين يزفها لملاك الإبل الساحلية ليكون ‎#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل تظاهرة عالمية تشمل جميع ألوان وأصناف الإبل، ليفرح معها جميع أطياف المجتمع، وليتراقص الساحل الغربي على رمال الصياهد ودام عزك يا وطني"

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